Αζερμπαϊτζάν: Ο Αλίγιεφ κατηγορεί το Ιράν για τρομοκρατική επίθεση και απειλεί με αντίποινα

Ο Αλίγιεφ απέδωσε την επίθεση στον γείτονα της χώρας του.

«Σήμερα διαπράχθηκε τρομοκρατική ενέργεια από την πλευρά του Ιράν εναντίον της επικράτειας του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε ο Αλίγιεφ σε συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας.

Πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν «έχουν λάβει εντολή να προετοιμάσουν και να εκτελέσουν αντίποινα», ενώ «έχουν τεθεί στο επίπεδο κινητοποίησης αριθμός ένα και πρέπει να είναι έτοιμες να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε επιχείρηση».

Το Υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε νωρίτερα ότι οι επιθέσεις «δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Πρόσθεσε ότι διερευνάται ο τύπος των drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση και ότι «ετοιμάζονται τα απαραίτητα μέτρα αντίδρασης για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της χώρας, καθώς και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και των πολιτικών υποδομών».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Kazem Gharibabadi, αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη στόχευσε το Ναχτσιβάν.

«Δεν επιτιθέμεθα σε γειτονικές χώρες», δήλωσε στο αζερικό μέσο AnewZ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν είχε προηγουμένως απαιτήσει από το Ιράν «να διασαφηνίσει το ζήτημα το συντομότερο δυνατό, να δώσει εξηγήσεις και να λάβει τα απαραίτητα επείγοντα μέτρα ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον», προσθέτοντας ότι το συμβάν «συμβάλλει στην αύξηση της έντασης στην περιοχή».

Παράλληλα, επέδωσε ρηματική διακοίνωση διαμαρτυρίας στον Ιρανό πρέσβη στο Αζερμπαϊτζάν.

Οι σχέσεις μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Ιράν είναι ήδη τεταμένες, λόγω των ολοένα στενότερων οικονομικών, ενεργειακών και στρατιωτικών δεσμών του Μπακού με την Τουρκία —μέλος του ΝΑΤΟ— και το Ισραήλ, ενώ η κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω βία μεταξύ των γειτονικών χωρών.

Το Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι ένα drone έπεσε στο κτίριο του τερματικού σταθμού του Διεθνούς Αεροδρομίου Ναχτσιβάν, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ιράν, ενώ ένα δεύτερο drone προσγειώθηκε κοντά σε σχολικό κτίριο σε κοντινό χωριό.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα του Ναχτσιβάν — μιας χερσαία απομονωμένης περιοχής του Αζερμπαϊτζάν που συνορεύει με την Αρμενία, το Ιράν και την Τουρκία — όπως μετέδωσε το Reuters.

Βίντεο που επαληθεύτηκε από το Reuters δείχνει μαύρο καπνό να υψώνεται κοντά στο αεροδρόμιο και ζημιές στο φεγγίτη (skylight) στο εσωτερικό του κτιρίου του τερματικού σταθμού.