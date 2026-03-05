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Εκτίμηση Fitch: Για λιγότερο από έναν μήνα θα είναι κλειστά τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
17:04 - 05 Μαρ 2026

Εκτίμηση Fitch: Για λιγότερο από έναν μήνα θα είναι κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings εκτίμησε την Πέμπτη (5/3) ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει «ουσιαστικά κλειστό» για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, χωρίς ωστόσο να προκληθούν «σημαντικές ζημιές» στην παραγωγή ενέργειας ή στις υποδομές μεταφοράς.

Παρά το γεγονός ότι οι συνέπειες από ένα τέτοιο κλείσιμο ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από χώρα σε χώρα, η Fitch θεωρεί ότι οι εξαγωγείς πετρελαίου της περιοχής θα είναι σε θέση να απορροφήσουν το πλήγμα χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η πιστοληπτική τους αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, με βασικό σενάριο τιμής τα 85 δολάρια ανά βαρέλι αργού πετρελαίου, ένα κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τέσσερις εβδομάδες θα έχει εντονότερες επιπτώσεις στο Ιράκ και στο Κατάρ, με την επίδραση να υπολογίζεται περίπου στο 1,9% του ΑΕΠ τους.

Αντίθετα, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που διαθέτουν εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές τους, εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν σε μικρότερο βαθμό, με την επίπτωση να υπολογίζεται στο 0,1% και στο 0,6% του ΑΕΠ αντίστοιχα.

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