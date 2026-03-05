Ισλανδία: Το φθινόπωρο το δημοψήφισμα για την επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων ένταξης στην ΕΕ

Η κυβέρνηση της Ισλανδίας σχεδιάζει να φέρει στο κοινοβούλιο πρόταση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος το ερχόμενο φθινόπωρο, με αντικείμενο το αν η χώρα θα πρέπει να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης RUV.

Όπως μεταδίδεται, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ το δημοψήφισμα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί προς τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η Ισλανδία είχε αποσύρει την υποψηφιότητά της για ένταξη στην ΕΕ το 2013, ύστερα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το ζήτημα επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση. Η αύξηση του κόστους ζωής, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία, φαίνεται να έχουν ενισχύσει το ενδιαφέρον της νησιωτικής χώρας για πιθανή ένταξη στην Ένωση, όπως καταγράφεται σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Παράλληλα, νέες γεωπολιτικές ανησυχίες ενίσχυσαν τη συζήτηση, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με ενδεχόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Υπενθυμίζεται ότι το Φεβρουάριο, η πρωθυπουργός Κρίστρουν Φροσταντότιρ είχε δηλώσει ότι το δημοψήφισμα αναμένεται να διεξαχθεί μέσα στους επόμενους μήνες.