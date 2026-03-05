Δένδιας: Επικοινώνησε με το Βούλγαρο ομόλογό του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας είχε σήμερα (5/3) τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Έλληνας υπουργός ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους συζητήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προκαλούν οι τελευταίες εξελίξεις σε Ιράν και Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι η Ελλάδα παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα να συνδράμει, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.