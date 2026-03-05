Δένδιας: Επικοινώνησε με το Βούλγαρο ομόλογό του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Έλληνας υπουργός ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους συζητήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προκαλούν οι τελευταίες εξελίξεις σε Ιράν και Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι η Ελλάδα παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα να συνδράμει, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Today I had a telephone conversation with the Minister of Defence of the Republic of Bulgaria, Mr. Atanas Zapryanov, with whom I discussed ways— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 5, 2026
to deal with the impact of recent developments in the Middle East.
I underlined our country's readiness to contribute, if necessary, in… pic.twitter.com/HiQjDCfmPg