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Δένδιας: Επικοινώνησε με το Βούλγαρο ομόλογό του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
21:44 - 05 Μαρ 2026

Δένδιας: Επικοινώνησε με το Βούλγαρο ομόλογό του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας είχε σήμερα (5/3) τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Έλληνας υπουργός ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους συζητήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προκαλούν οι τελευταίες εξελίξεις σε Ιράν και Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι η Ελλάδα παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα να συνδράμει, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

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