Τραμπ: Απέπεμψε την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (5/3) την απομάκρυνση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ από το κυβερνητικό της πόστο.

Όπως γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, τη θέση της στο υπουργείο θα αναλάβει ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από την Οκλαχόμα, Markwayne Mullin. Η νέα του θητεία στο συγκεκριμένο αξίωμα αναμένεται να ξεκινήσει στις 31 Μαρτίου.

Παράλληλα, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η Κρίστι Νόεμ δεν αποχωρεί πλήρως από την κυβερνητική ομάδα, καθώς πρόκειται να αναλάβει νέο ρόλο ως ειδική απεσταλμένη στην πρωτοβουλία «Shield of the Americas».

Πρόκειται για ένα σχέδιο που έχει παρουσιάσει η αμερικανική κυβέρνηση και αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας στο δυτικό ημισφαίριο.