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Μέση Ανατολή: Μαζικές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό - Ο πόλεμος επεκτείνεται
Ειδήσεις
09:13 - 06 Μαρ 2026

Μέση Ανατολή: Μαζικές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό - Ο πόλεμος επεκτείνεται

Reporter.gr Newsroom
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Στην όγδοη ημέρα εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την ένταση να κλιμακώνεται επικίνδυνα και τις συγκρούσεις να επεκτείνονται σε πολλαπλά μέτωπα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη αεροπορικών επιδρομών «ευρείας κλίμακας» στο κέντρο της Τεχεράνης, στοχεύοντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κρίσιμες κρατικές υποδομές του Ιράν. Η ισραηλινή ηγεσία έκανε λόγο για έναρξη «νέας φάσης» του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, με στρατηγικό στόχο την πλήρη αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τόσο σε ανατολικές όσο και σε δυτικές συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας. Παρά την ένταση των επιθέσεων, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η σύγκρουση βρίσκεται ακόμη στην αρχική της φάση, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών για μια μακρά στρατιωτική εκστρατεία.

Το πολιτικό σκέλος της κρίσης εντείνεται παράλληλα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη δημόσια στο ζήτημα της διαδοχής της ιρανικής ηγεσίας μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στις πρώτες ώρες του πολέμου, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να τον διαδεχθεί ο γιος του. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απέρριψε κάθε προοπτική διαπραγμάτευσης ή κατάπαυσης του πυρός, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν θα συνεχίσει την αντίδρασή του στις επιθέσεις.

Στον Περσικό Κόλπο η ένταση παραμένει υψηλή. Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν ανατολικά του Ριάντ, ενώ το Ιράν συνεχίζει για έβδομη ημέρα τις επιθέσεις του στην περιοχή ως αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο να παγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται στη χώρα.

Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, υποστηρίζοντας ότι τα κτήρια που καταστράφηκαν χρησιμοποιούνταν για επιχειρησιακές δραστηριότητες της οργάνωσης. Ταυτόχρονα, συναγερμός σήμανε στο βόρειο Ισραήλ έπειτα από αναφορές για επίθεση με drones που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ.

Πυραυλικές επιθέσεις και στο Μπαχρέιν

Νέα κύματα πυραυλικών επιθέσεων και χτυπημάτων με drones καταγράφηκαν και στο Μπαχρέιν, όπου, σύμφωνα με τον ιστότοπο Current Report, στόχος φέρονται να έγιναν ξενοδοχεία που φιλοξενούν Αμερικανούς αξιωματούχους. Την ίδια στιγμή, πληροφορίες του Al Jazeera αναφέρουν ότι στρατιωτική ακαδημία στο κέντρο της Τεχεράνης δέχθηκε επίθεση, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε την ώρα που δημοσιογράφος του κρατικού ιρανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση από την περιοχή.

Η σύγκρουση επεκτείνεται με ένταση και στον Λίβανο. Ο ισραηλινός στρατός διέταξε περαιτέρω προώθηση δυνάμεων στον νότο της χώρας, ενώ στη Βηρυτό επικρατεί αναστάτωση μετά από εντολές εκκένωσης οχυρών της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, η απάντηση της Τεχεράνης συνεχίζεται με επιθέσεις πυραύλων και drones προς το Τελ Αβίβ, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, ενώ οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη δηλώνουν έτοιμοι να εμπλακούν ενεργά στη σύγκρουση, αυξάνοντας τους φόβους για γενικευμένη περιφερειακή ανάφλεξη.

Πάνω από 200 παιδιά θύματα του πολέμου

Την ίδια ώρα, η ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης γίνεται όλο και πιο δραματική. Η UNICEF ανακοίνωσε ότι σχεδόν 200 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την οργάνωση, 181 παιδιά σκοτώθηκαν στο Ιράν, επτά στον Λίβανο, τρία στο Ισραήλ και ένα στο Κουβέιτ. «Τα παιδιά δεν ξεκινούν πολέμους, αλλά πληρώνουν ένα απαράδεκτα υψηλό τίμημα. Η στρατιωτική κλιμάκωση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή έχει ήδη καταστροφικές συνέπειες για τα παιδιά», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 09:58
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