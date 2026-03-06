Λιθουανία: Δίωξη σε πέντε ύποπτους για τις εκρήξεις δεμάτων DHL και DPD το 2024

Οι ύποπτοι, πολίτες Ρωσίας, Ουκρανίας και Λιθουανίας, κατηγορούνται για τρομοκρατικές ενέργειες, σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα Άρτουρα Ουρμπέλις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Η λιθουανική εισαγγελία σε συνεργασία με την εγκληματολογική υπηρεσία της αστυνομίας ανέφεραν ότι οι εκρήξεις δεμάτων που σημειώθηκαν στη Γερμανία, τη Βρετανία και την Πολωνία οργανώθηκαν και καθοδηγήθηκαν από Ρώσους πολίτες με δεσμούς στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.
Αξιωματούχοι ασφαλείας της Λιθουανίας διευκρίνισαν ότι τα τέσσερα δέματα του 2024 στάλθηκαν δοκιμαστικά, στο πλαίσιο ενός ρωσικού σχεδίου για την πυροδότηση εκρήξεων σε εμπορικές πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.