Λιθουανία: Δίωξη σε πέντε ύποπτους για τις εκρήξεις δεμάτων DHL και DPD το 2024

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας της Λιθουανίας ανακοίνωσε σήμερα (6/3) ότι ξεκίνησε δικαστική διαδικασία εναντίον πέντε ατόμων που συνδέονται με τις εκρήξεις δεμάτων που είχαν σταλεί μέσω των εταιρειών DHL και DPD στην Ευρώπη το 2024.

Οι ύποπτοι, πολίτες Ρωσίας, Ουκρανίας και Λιθουανίας, κατηγορούνται για τρομοκρατικές ενέργειες, σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα Άρτουρα Ουρμπέλις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η λιθουανική εισαγγελία σε συνεργασία με την εγκληματολογική υπηρεσία της αστυνομίας ανέφεραν ότι οι εκρήξεις δεμάτων που σημειώθηκαν στη Γερμανία, τη Βρετανία και την Πολωνία οργανώθηκαν και καθοδηγήθηκαν από Ρώσους πολίτες με δεσμούς στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Αξιωματούχοι ασφαλείας της Λιθουανίας διευκρίνισαν ότι τα τέσσερα δέματα του 2024 στάλθηκαν δοκιμαστικά, στο πλαίσιο ενός ρωσικού σχεδίου για την πυροδότηση εκρήξεων σε εμπορικές πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.