Μήνυση Γεωργιάδη για τη viral φωτογραφία – «Προέρχεται από τσέχικο site»

Με ξέρει όλη η Ελλάδα. Έχω μπει σε μια ταβέρνα και χαριεντίζομαι; Γίνονται αυτά τα πράγματα;», αναρωτήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αποκαλύπτοντας πως κατέφυγε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την επίμαχη φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου, με πολλούς χρήστες να αφήνουν υπόνοιες ότι ο εικονιζόμενος άνδρας είναι ο Έλληνας Υπουργός.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος – που έχει ήδη διαψεύσει πως είναι το πρόσωπο της viral φωτογραφίας – το συγκεκριμένο στιγμιότυπο αφορά έναν Τσέχο πολιτικό και είχε αναρτηθεί για πρώτη φορά προ δέκα ημερών σε ιστοσελίδα της χώρας.

«Όπως αποδείχθηκε, γιατί και εγώ δεν είχα καταλάβει στην αρχή, νόμιζα ότι είναι ΑΙ, όπως φαίνεται είναι από ένα δημοσίευμα από ένα site της Τσεχίας προ δέκα ημερών που έλεγαν για έναν Τσέχο πολιτικό. Πήραν αυτή τη φωτογραφία και την παρουσίασαν στην Ελλάδα επειδή έτυχε να μου μοιάζει λίγο αυτός», είπε μεταξύ άλλων στον Alpha.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diggjtc4igsh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αποκάλυψε, μάλιστα, πως αύριο (Τετάρτη 13/5) σκοπεύει να καταθέσει και σχετική μήνυση, προκειμένου να εντοπιστεί ο λογαριασμός που δημοσίευσε για πρώτη φορά την εικόνα «φωτογραφίζοντάς» τον.

«Εγώ είμαι ένα πρόσωπο που προκαλεί γενικώς κι αν θέλετε “πουλάει”. Σε κάθε περίπτωση η φωτογραφία είναι ψεύτικη και δεν αφορά εμένα. Μπορεί να είναι και ΑΙ, δεν ξέρω τι έκαναν οι Τσέχοι. Από ένα τσέχικο site το έχουν πάρει», είπε ακόμη και προσέθεσε:

«Έχω ήδη ζητήσει από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα καταθέσω μήνυση αύριο για να βρω τον αρχικό λογαριασμό που τη δημοσίευσε».

Καταλήγοντας, είπε πως «προφανώς αυτό έγινε για πολιτικούς λόγους. Ήθελαν να με βλάψουν», ενώ σημείωσε ακόμη: «Να μου κάνεις πολιτική κριτική το καταλαβαίνω. Θες να μου κάνεις ζημιά προσωπική; Ήταν πολύ επώδυνο. Κυρίως μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο εύκολα το πίστεψαν τόσο πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, θα ήταν τελείως παράλογο αυτή να ήταν αληθινή φωτογραφία. Με ξέρει όλη η Ελλάδα. Έχω μπει σε μια ταβέρνα και χαριεντίζομαι; Γίνονται αυτά τα πράγματα;».

«Αντιδρώ σε αυτά πολύ γρήγορα. Έπαιξε ρόλο στο να διαλευκανθεί η υπόθεση. Μπορεί ο οποιοσδήποτε να πέσει θύμα. Πρέπει να βλέπουμε τι είναι αληθινό και τι όχι. Με εντυπωσίασε το πόσο εύκολα ο κόσμος πίστεψε όλο αυτό. Πώς μπορείς να πιστεύεις κάτι τέτοιο; Είδα πάλι μια τοξικότητα. Το διαδίκτυο αποκαλύπτει ένα πρόσωπο που το κρύβουμε στην κοινωνία. Ο κόσμος στον δρόμο μου μιλάει πολύ θετικά», είπε λίγο αργότερα μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dightn3ipgrl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μάλιστα, αναφερόμενος στη σύζυγό του, είπε πως η ίδια το κατάλαβε εξαρχής ότι η φωτογραφία ήταν ψεύτικη.

Νωρίτερα σήμερα (12/5) ο Υπουργός έκανε και την κάτωθι ανάρτηση, προειδοποιώντας: «Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο».

«Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος “Το Παρασκήνιο” αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου», ανέφερε.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2054046922453782655}

{https://exchange.glomex.com/video/v-digjj6qr4qr5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}