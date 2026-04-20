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Ποινική δίωξη για κακουργήματα στον ανήλικο μοτοσικλετιστή που χτύπησε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Ειδήσεις
15:56 - 20 Απρ 2026

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στον ανήλικο μοτοσικλετιστή που χτύπησε και εγκατέλειψε τη 16χρονη

Reporter.gr Newsroom
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Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 16χρονου από το Σουδάν, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε μια επίσης 16χρονη στη Λιοσίων και στη συνέχεια την εγκατέλειψε.  

Συγκεκριμένα, ο ανήλικος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς και για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων, ενώ ενώπιόν της θα βρεθούν και τα τρία ακόμη άτομα που εμπλέκονται. Ο 16χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη (23/4).

Να σημειωθεί πως η κατάσταση της 16χρονης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς φέρει βαριά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα και έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να τονίζουν ότι τα επόμενα 24ωρα είναι καθοριστικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο ανήλικος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, ενώ κατά τη σύλληψή του, το μεσημέρι της Κυριακής (19/4), δεν διέθετε άδεια οδήγησης.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στον συνεπιβάτη της μηχανής για συμμετοχή στην εγκατάλειψη μετά από τροχαίο με κίνδυνο ζωής. Επιπλέον, δύο ακόμη 20χρονοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος για απόπειρα παρεμπόδισης της δικαιοσύνης και ψευδή κατάθεση. Όλοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

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