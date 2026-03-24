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Εισαγγελία: Κακουργηματική δίωξη στους 22 συλληφθέντες για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ
Ειδήσεις
14:32 - 24 Μαρ 2026

Εισαγγελία: Κακουργηματική δίωξη στους 22 συλληφθέντες για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε κακουργηματική δίωξη σε βάρος 22 ατόμων, που συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εκτεταμένο κύκλωμα απάτης και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε πολύπλοκες απάτες μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων, με συνολική ζημία που φτάνει περίπου τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορίες

Η δίωξη για τους 22 συλληφθέντες περιλαμβάνει σειρά σοβαρών κακουργηματικών πράξεων, όπως:

  • Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
  • Απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, άνω των 120.000 ευρώ.
  • Πλαστογραφία από κοινού.
  • Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
  • Φοροδιαφυγή με εικονικά στοιχεία και τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές, άνω των 75.000 και 200.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
  • Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με φόρους άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ.
  • Διακεκριμένη περίπτωση ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Η δομή των εταιρειών

Οι 22 κατηγορούμενοι φαίνεται να διέθεταν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε τρεις βασικές υποομάδες:

  • Οι δύο πρώτες ομάδες δραστηριοποιούνταν στον κλάδο της εστίασης και της παροχής υπηρεσιών μασάζ.
  • Η τρίτη υποομάδα εστίαζε στη διαχείριση και ενοικίαση προσωπικού.

Οι εταιρείες λειτουργούσαν ουσιαστικά ως κελύφη, χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή φυσική έδρα, και πολλές από αυτές δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς, γεγονός που διευκόλυνε τη διάπραξη των παράνομων ενεργειών.

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, όπου αναμένεται να λάβουν προθεσμία για την προετοιμασία των απολογιών τους. Η Δικαιοσύνη επιδιώκει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών για την εκτεταμένη οικονομική ζημία που προκλήθηκε στον ΕΦΚΑ.

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