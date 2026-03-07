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Όγδοη ημέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Νέα πλήγματα στην Τεχεράνη και απαιτήσεις για παράδοση του Ιράν
Ειδήσεις
10:06 - 07 Μαρ 2026

Όγδοη ημέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Νέα πλήγματα στην Τεχεράνη και απαιτήσεις για παράδοση του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι συγκρούσεις μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση περίπου μία εβδομάδα μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων., οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις εισέρχονται σε νέα φάση με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος και των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.

Η όγδοη ημέρα του πολέμου ξεκίνησε με νέους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη, μεταξύ των οποίων και πλήγμα στο βασικό αεροδρόμιο της πόλης. Λίγες ώρες νωρίτερα το Τελ Αβίβ είχε ανακοινώσει νέο κύμα επιθέσεων. Από την Ουάσινγκτον., ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει τέσσερις έως έξι εβδομάδες και επανέλαβε ότι η μόνη αποδεκτή εξέλιξη για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν. Παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να αποκτήσει νέα πολιτική ηγεσία που να είναι αποδεκτή από την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πεδίο των συγκρούσεων, που μεταδίδονται από τη γερμανική Tagesschau, το Ισραήλ, φέρεται να έπληξε υπόγειο καταφύγιο της ιρανικής ηγεσίας στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν απάντησε με πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Τελ Αβίβ και, σύμφωνα με ισραηλινές καταγγελίες, με χρήση βομβών διασποράς. Επιθέσεις σημειώθηκαν επίσης στο Μπαχρέιν, όπου επλήγησαν ξενοδοχεία και κατοικίες που συνδέονται με Αμερικανούς στρατιωτικούς. Την ίδια στιγμή, ισραηλινές επιχειρήσεις συνεχίστηκαν στον Λίβανο, ενώ στο νότιο Ιράκ αναφέρθηκαν βομβαρδισμοί σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που συνδέονται με αμερικανικά και βρετανικά συμφέροντα.

Οι απώλειες μεταξύ αμάχων αυξάνονται συνεχώς. Κατά την πρώτη εβδομάδα των συγκρούσεων υπολογίζεται ότι περίπου 200 παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, τα περισσότερα στο Ιράν. Οι συνολικοί νεκροί στη χώρα φέρονται να ξεπερνούν τους 1.300, ενώ στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 217 άνθρωποι.

Παράλληλα, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τιρκ ζήτησε ανεξάρτητη διερεύνηση για επίθεση σε σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν, όπου σύμφωνα με ιρανικές αρχές σκοτώθηκαν περισσότεροι από 150 άνθρωποι. Έρευνα για το περιστατικό έχει ξεκινήσει και το Πεντάγωνο, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα της The New York Times το σχολείο ενδέχεται να χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια αμερικανικής επίθεσης σε γειτονική ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον είχε προαναγγείλει νέες μεγάλης κλίμακας επιθέσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν, ενώ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι αυτό σημαίνει πως η Τεχεράνη δεν θα πρέπει πλέον να αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αμερικανικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι συνεχείς βομβαρδισμοί έχουν μειώσει σημαντικά τις δυνατότητες του Ιράν. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λεβίτ, οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις έχουν μειωθεί κατά περίπου 90% μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ έχουν καταστραφεί δεκάδες πλοία του ιρανικού ναυτικού.

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