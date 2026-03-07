Κικίλιας: Η ακτοπλοΐα είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση – Τα μηνύματα για τα τιμές εισιτηρίων

Συστάσεις για ψυχραιμία απηύθυνε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην πρωινή ζώνη του Mega το Σάββατο (7/3), στο φόντο της εκτίναξης των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, που οδηγούν σε νέο πληθωριστικό “σπιράλ”. “Είναι μια κρίσιμη στιγμή”, τόνισε και, ερωτώμενος για το εάν η εκτίναξη των διεθνών τιμών πετρελαίου θα επιφέρει αυξήσεις στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, σημείωσε ότι η πίεση που ασκείται στον κλάδο είναι δεδομένη. “Υπάρχουν 8 ημέρες πολέμου και καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει. Προφανώς υπάρχει πίεση”, είπε και εξέφρασε τον προβληματισμό του για το επίπεδο τιμών σε περίπτωση που διαρκέσει η κρίση.

Αφού υπενθύμισε ότι “πέρυσι, μετά από 7 χρόνια αυξήσεων, στο σύνολο 48%, το παλέψαμε και είχαμε σταθερότητα”, σημείωσε ότι “θα δούμε πώς θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση και θα δούμε πώς θα κινηθούμε”. “Σε όλα τα βασικά κομμάτια κρίσεων η κυβέρνηση και στήριξε και βοήθησε”, ανέφερε. “Αφορά μεγάλο κομμάτι της χώρας και του τουρισμού η ακτοπλοΐα. Είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση”, υπογράμμισε, ενώ, αναφερόμενος στις δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας του Κατάρ και στα σενάρια τιμών και επιπτώσεων στην Ευρώπη, σημείωσε ότι σε μια τέτοια συγκυρία η “προσωπική συστολή και αυτοπειθαρχία του καθενός” είναι σημαντικά στοιχεία. “Καθένας θα πρέπει σταδιακά να υπολογίζει και να μην πανικοβάλλει τον κόσμο, να μετρηθεί σωστά η στιγμή και να δούμε”.

“Ήμουν υπουργός Τουρισμού την περίοδο της κρίσης και υπήρχαν και τότε σενάρια καταστροφής. Όμως ο τουρισμός επανήλθε”, τόνισε και, αναφερόμενος στην ακτοπλοΐα, είπε: “Πέρυσι, μετά από 7 χρόνια αυξήσεων, σύνολο 48%, το παλέψαμε και κρατήσαμε σταθερή εικόνα”.

Ουσιαστικά ο κ. Κικίλιας δεν θέλησε να ανοίξει τα “χαρτιά” του, με δεδομένη και την εύθραυστη συγκυρία και τον υψηλό δείκτη αβεβαιότητας. Ωστόσο υπογράμμισε την κρισιμότητα της κατάστασης και τη σημαντική επιβάρυνση της ακτοπλοΐας από την όλη εικόνα.

Εκτίναξη του κόστους

Είναι ενδεικτικό ότι οι τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων (gasoil/MGO) στην ελληνική ακτοπλοΐα έχουν εκτιναχθεί, επηρεαζόμενες από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και την εφαρμογή νέων περιβαλλοντικών κανόνων (EU-ETS). Ανά τόνο το gasoil/MGO προσεγγίζει τα 950 ευρώ, την ώρα που στην έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή ήταν στο επίπεδο των 670 ευρώ. Να σημειωθεί ότι στα τέλη του 2025 οι τιμές ήταν λίγο πάνω από τα 560 ευρώ ανά τόνο.

Να σημειωθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι νέοι κανόνες του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (EU-ETS) της ΕΕ έχουν αυξήσει το κόστος συμμόρφωσης για τα καύσιμα (VLSFO/MGO) κατά περίπου 45%, προσθέτοντας σημαντική επιβάρυνση ανά τόνο καυσίμου που καίγεται.

Τα πλοία ελληνικού ενδιαφέροντος στον Κόλπο

Σε σχέση με πλοία που αφορούν ελληνικά συμφέροντα και είναι στον Κόλπο ανέφερε ότι παραμένουν εγκλωβισμένα 10 πλοια, ενώ 3 πλοία είναι εκτός αναμένοντας να περάσουν σε περιοχές για εντός για φορτία.

Όπως είπε 172 πλοία ελληνικών συμφερόντων είναι στην ευρύτερη περιοχή. Κληθείς να σχολιάσει αναφορές για διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Κικίλας τόνισε ότι υπάρχουν πληροφορίες για κάποια πλοία κινεζικών συμφερόντων Ωστόσο, σημείωσε ότι “δεν είμαστε ακόμη εκεί’ αναφερόμενος σε συνθήκες για διελεύσεις.

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