Στα όρια η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή: Πλήγματα σε Ιράν και Λίβανο, σειρήνες στο Ισραήλ

Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Ωστόσο, γενικότερα θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι όταν ακούμε ανακοινώσεις τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ιράν, καθώς πρόκειται και για έναν πόλεμο πληροφόρησης.

Ειδικά στην περίπτωση του Ιράν, δεν γνωρίζουμε με ασφάλεια ποια είναι η πραγματική κατάσταση και ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις, δηλαδή αν υπάρχει ενιαία διοίκηση ή όχι. Άλλωστε, οι δημοσιογράφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν ελεύθερα στη χώρα ώστε να καλύψουν ανεξάρτητα ρεπορτάζ.

Στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι σειρήνες ήχησαν τέσσερις φορές, καλώντας τους πολίτες να καταφύγουν στα καταφύγια. Η πολεμική μηχανή των IDF συνεχίζει να λειτουργεί σε πλήρη ρυθμό, πλήττοντας τόσο στόχους στο Ιράν όσο και θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Σύμφωνα με ανακοίνωση, την Παρασκευή (6/3) χτυπήθηκαν περίπου 200 στόχοι μέσα στο Ιράν, μεταξύ των οποίων θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, αποθήκες οπλισμού και κέντρα διοίκησης.

Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης. Παρότι η χώρα είναι συνηθισμένη σε πολεμικές καταστάσεις, η παρούσα ένταση δεν θεωρείται κάτι συνηθισμένο. Ανησυχία προκαλούν ιδιαίτερα οι λεγόμενοι «έξυπνοι» πύραυλοι του Ιράν. Τα θραύσματά τους μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα καθώς πέφτουν στο έδαφος. Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε στο Τελ Αβίβ, όπου πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από πτώση κομματιών πυραύλου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Πάντως, μετά από οκτώ ημέρες βομβαρδισμών από τις δύο μεγάλες πολεμικές μηχανές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η Τεχεράνη φαίνεται να ξεμένει από επιλογές. Το βασικό της διαπραγματευτικό χαρτί φαίνεται να είναι το ενδεχόμενο μπλοκαρίσματος των Στενών του Ορμούζ.

Τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής, αν και εμφανώς ενοχλημένα από την κατάσταση, δείχνουν προς το παρόν αυτοσυγκράτηση. Ωστόσο, είναι φανερό ότι το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν βρίσκεται πιο απομονωμένο από ποτέ. Μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποια εσωτερική διάσπαση ή αν η ηγεσία της χώρας θα επιλέξει τελικά να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αποδεχόμενη ενδεχομένως επώδυνους όρους.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να εμπλακούν σε νέες επικίνδυνες περιπέτειες εάν επιλέξουν το σενάριο της χερσαίας εισβολής. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο, αν ληφθούν υπόψη τα αρνητικά παραδείγματα του παρελθόντος στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, ενώ το ίδιο το Ιράν παρουσιάζει τις δικές του ιδιαίτερες γεωπολιτικές και στρατιωτικές ιδιαιτερότητες.

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