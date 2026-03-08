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Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν – Οι εστίες έντασης
Ειδήσεις
09:07 - 08 Μαρ 2026

Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν – Οι εστίες έντασης

Reporter.gr Newsroom
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Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και την Κυριακή (8/3), καθώς Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν επιθέσεις, ενώ το μέτωπο φαίνεται να επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Νεκροί στη Βηρυτό και πλήγματα στην Τεχεράνη

Στη Βηρυτό, ισραηλινό πλήγμα έπληξε διεθνές ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας. Στο ξενοδοχείο φιλοξενούνταν εκτοπισμένοι από τις συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει επισήμως το συγκεκριμένο περιστατικό.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην Τεχεράνη, οι οποίες – σύμφωνα με το Τελ Αβίβ – χρησιμοποιούνταν για τον εφοδιασμό των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν μεγάλες πυρκαγιές και εκρήξεις στις εγκαταστάσεις. Το θεοκρατικό καθεστώς των Μουλάδων επιβεβαίωσε το χτύπημα. Πρόκειται για το πρώτο πλήγμα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις από την έναρξη του πολέμου.

Το Ιράν απάντησε με νέες πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε για να αντιμετωπίσει τουλάχιστον τέσσερα κύματα επιθέσεων μέσα σε πέντε ώρες, με σειρήνες συναγερμού να ηχούν σε πόλεις όπως το Τελ Αβίβ, η Χάιφα και η Μπερ Σεβά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgwtv1uvnpp5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Επιθέσεις με drones σε χώρες του Κόλπου

Παράλληλα, επιθέσεις με drones σημειώθηκαν και σε άλλες χώρες της περιοχής. Στη Σαουδική Αραβία έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κοντά στο Ριάντ, ενώ στο Κουβέιτ drones έπληξαν δεξαμενές καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο προκαλώντας πυρκαγιές. Επίθεση αναφέρθηκε επίσης στο Μπαχρέιν, κοντά στο λιμάνι Σαλμάν.

Σε διεθνές επίπεδο, η Κίνα καταδίκασε εκ νέου τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση που ξεκίνησε με τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου «δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί». Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γουάνγκ Γι, προειδοποίησε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να επιστρέψει «στον νόμο της ζούγκλας».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να εμπλέξει τους Κούρδους στη σύγκρουση με το Ιράν, παρότι οι κουρδικές δυνάμεις εμφανίζονται πρόθυμες να συμμετάσχουν, διαψεύδοντας σχετικό ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει το CNN. Όπως ανέφερε, η Ουάσινγκτον δεν επιθυμεί να περιπλέξει περαιτέρω τον πόλεμο.

Το ρίσκο της χερσαίας εισβολής

Παράλληλα, το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής στο Ιράν θεωρείται εξαιρετικά ριψοκίνδυνο από πολλούς αναλυτές. Τα παραδείγματα του Ιράκ και του Αφγανιστάν παραμένουν νωπά όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τέτοιων επιχειρήσεων. Το Ιράν αποτελεί ακόμη πιο δύσκολη περίπτωση, καθώς πρόκειται για πολυεθνική χώρα με πληθυσμό άνω των 90 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με το NBC, ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο, ωστόσο αρκετοί εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη προετοιμασία για μια τέτοια επιχείρηση. Την ίδια στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει σαφές σχέδιο για το μέλλον της χώρας, της οποίας οι πολίτες έχουν υποστεί επί δεκαετίες τις συνέπειες του θεοκρατικού καθεστώτος. Αν και αρχικά ο Τραμπ είχε κάνει λόγο για αλλαγή καθεστώτος, πλέον φαίνεται να απομακρύνεται από το ενδεχόμενο επιβολής «δημοκρατικών λύσεων».

Συναγερμός για πρεσβείες – Έκρηξη στο Όσλο

Τα ξημερώματα της Κυριακής σημειώθηκε μικρή έκρηξη στην είσοδο της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Όσλο, προκαλώντας κινητοποίηση της αστυνομίας, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν συνδέεται με τον πόλεμο Ιράν–Ισραήλ.

Οι αμερικανικές πρεσβείες στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, ενώ ανάλογα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται και σε ευρωπαϊκές χώρες, λόγω φόβων για πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες από ομάδες που πρόσκεινται στο ιρανικό καθεστώς.

Αναζήτηση διαδόχου μετά τον θάνατο Χαμενεΐ

Στο εσωτερικό του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων φαίνεται να έχει καταλήξει σε μεγάλο βαθμό σε συμφωνία για τον διάδοχο του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, αν και παραμένουν διαδικαστικά εμπόδια σχετικά με την τελική επικύρωση της απόφασης. Φαβορί για τη διαδοχή θεωρείται ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Την ίδια ώρα, οι κινήσεις του καθεστώτος προκαλούν ερωτήματα για την εσωτερική συνοχή της εξουσίας στην Τεχεράνη. Χαρακτηριστικό είναι ότι, ενώ ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν εμφανίστηκε να καθησυχάζει γειτονικά κράτη δηλώνοντας ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις, στη συνέχεια καταγράφηκαν νέα πλήγματα στην περιοχή, γεγονός που ενισχύει την εντύπωση ότι το καθεστώς δεν λειτουργεί, τουλάχιστον προς το παρόν, υπό μια ενιαία και απολύτως συντονισμένη ιεραρχία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgx7574lf78p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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