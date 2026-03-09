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Ιράν: Μήνυμα για μάχη μέχρι τέλους ο διορισμός του γιου του Χαμενεΐ
Ειδήσεις
09:47 - 09 Μαρ 2026

Ιράν: Μήνυμα για μάχη μέχρι τέλους ο διορισμός του γιου του Χαμενεΐ

Reporter.gr Newsroom
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Ο διορισμός του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του δολοφονημένου Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αψηφά τον Πρόεδρο Τραμπ και σηματοδοτεί ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει.

Η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενός συντηρητικού που πρόσκειται εδώ και καιρό στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, δείχνει ότι οι προσπάθειες του Τραμπ να οδηγήσει το καθεστώς σε παράδοση έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει. Φαίνεται επίσης ότι οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν διατηρούν τον έλεγχο, με τις μετριοπαθείς και μεταρρυθμιστικές παρατάξεις να έχουν περιθωριοποιηθεί. Ο 56χρονος Χαμενεΐ αναμένεται να υιοθετήσει μια αντιπαραθετική στάση απέναντι στη Δύση.

Ο διορισμός του δείχνει επίσης, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι το Ιράν δεν θα συναινέσει στην απαίτηση του Τραμπ να εγκρίνει τον νέο ηγέτη της χώρας. Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios την περασμένη εβδομάδα ότι «ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για μένα».

Η άνοδος του νεότερου Χαμενεΐ «υποδηλώνει τη συνέχιση της ίδιας παλιάς στρατηγικής: καταστολή στο εσωτερικό και αντίσταση διεθνώς», δήλωσε η Σανάμ Βακίλ, διευθύντρια του προγράμματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στο Chatham House.

Οι Φρουροί της Επανάστασης και ο ιρανικός στρατός ορκίστηκαν πίστη στον νέο ηγέτη. Μετά τον διορισμό του, το Ιράν εξαπέλυσε ένα κύμα πυραύλων προς το Ισραήλ, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Εκτός από τον θάνατο του πατέρα του στην αρχή της αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας, ο νέος ηγέτης έχασε επίσης τη μητέρα του, τη σύζυγό του και έναν γιο στις επιθέσεις.

Το Ισραήλ δήλωσε την Κυριακή ότι θα στοχεύσει όποιον διοριστεί ως ο νέος ανώτατος ηγέτης. Παρά τον κίνδυνο, ο διορισμός ενός νέου κορυφαίου κληρικού είναι σημαντικός για να σηματοδοτήσει στους Ιρανούς και στον κόσμο ότι το καθεστώς μπορεί ακόμα να λειτουργήσει.

Ο νεότερος Χαμενεΐ έχει μείνει ως επί το πλείστον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και οι πολιτικές του απόψεις δεν είναι γνωστές.

Ωστόσο, είναι στενά συνδεδεμένος με τους Φρουρούς της Επανάστασης, όπου υπηρέτησε, κυρίως σε μη μάχιμους ρόλους, κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ του 1980-88. Οι Φρουροί έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην καταστολή της εγχώριας αντιπολίτευσης στο καθεστώς.

Η άνοδος του Χαμενεΐ σηματοδοτεί επίσης την πρώτη κληρονομική μεταβίβαση της θέσης του ανώτατου ηγέτη - κάτι που οι ιδρυτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατήγγειλαν όταν ανέτρεψαν τη μοναρχία το 1979. Ο Αλί Χαμενεΐ και ο προκάτοχός του, Ρουχολάχ Χομεϊνί, θεωρούσαν ότι η μεταβίβαση της εξουσίας στο παιδί κάποιου ήταν αντιισλαμική.

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