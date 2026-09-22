ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ: Την «απατεώνισσα» που οικτίρει ο Γεωργιάδης τη «διαφήμιζαν» το 2023 ως «υπερεπιστήμονα»
Πολιτική
12:36 - 22 Σεπ 2026

ΠΑΣΟΚ: Την «απατεώνισσα» που οικτίρει ο Γεωργιάδης τη «διαφήμιζαν» το 2023 ως «υπερεπιστήμονα»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Ο Υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης, χαρακτήρισε “απατεώνισσα”, που έκρυβε τα μηχανήματα στους ελέγχους την κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ιατρό. Είναι προφανής η προσπάθεια του να κρύψει τις ευθύνες του Υπουργείου Υγείας για το μπάχαλο που επικρατεί στον τομέα των ελέγχων και της εποπτείας των ιδιωτικών δομών υγείας», σχολίασε σήμερα (22/9) μέσω ανακοίνωσής του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ασκώντας δριμεία κριτική στον αρμόδιο υπουργό. 

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη:

«Η κυβέρνηση έκανε τα στραβά μάτια, ανεχόταν και συχνά υποδαύλιζε τέτοιες συμπεριφορές. Την “απατεώνισσα” που σήμερα οικτίρει ο κ. Γεωργιάδης, “διαφήμιζαν” σε συνέδριο το 2023 ως “υπερεπιστήμονα” ο πρώην Υπουργός Υγείας και τότε Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας και ο τότε Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Στο συγκεκριμένο συνέδριο η κατηγορούμενη ιατρός κάνει ρητή αναφορά σε ένα νέο μηχάνημα «detox» του ανθρώπινου οργανισμού που έχει στην κατοχή της, εννοώντας το μηχάνημα το οποίο ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει πως έκρυβε στους ελέγχους», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και στο ίδιο φόντο συμπληρώνει ότι:

«Στο εν λόγω συνέδριο φαίνεται να ενημερώνει για την ύπαρξη αυτού του μηχανήματος τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, τον Προέδρου του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη που ήταν χορηγός του συνεδρίου και τον πρώην Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Τότε που ήταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί; Γιατί αντί να την ελέγξουν, την διαφήμιζαν; Τι σχέση είχαν;

Ο κ. Πλεύρης που ίδρυσε μαζί με τους δύο κατηγορούμενους ιατρούς σωματείο το 2012, δεν γνώριζε τι υπηρεσίες παρείχαν;

Η υποκρισία έχει και όρια. Ζητούνται άμεσα απαντήσεις», καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 12:48
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς για ΕΦΚ: Η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα και τώρα τρέχει και δε φτάνει
Πολιτική

Τσουκαλάς για ΕΦΚ: Η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα και τώρα τρέχει και δε φτάνει

Κατρίνης: Η υποβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού πλήττει τις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική

Κατρίνης: Η υποβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού πλήττει τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Δραγασάκης καλεί σε «κοινό μέτωπο» ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Ο Δραγασάκης καλεί σε «κοινό μέτωπο» ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ: Οι οικογένειες δεν χρειάζονται πανηγυρισμούς επειδή «γλιτώσαμε τα χειρότερα»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Οι οικογένειες δεν χρειάζονται πανηγυρισμούς επειδή «γλιτώσαμε τα χειρότερα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
22/09/2026 - 14:07

Η Βιομηχανική Τεχνητή Νοημοσύνη συναντά τον πραγματικό κόσμο - Η Ελλάδα ως κόμβος δεδομένων

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22/09/2026 - 13:57

«Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά»: Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ειδήσεις
22/09/2026 - 13:55

Γερμανία: Η άμυνα δίνει ώθηση στην οικονομία – Στο 1,3% η ανάπτυξη το 2026

Πολιτική
22/09/2026 - 13:52

Τσουκαλάς για ΕΦΚ: Η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα και τώρα τρέχει και δε φτάνει

Χρηματιστήρια
22/09/2026 - 13:41

Οι Magnificent Seven επιστρέφουν δυναμικά, με ράλι της Meta

Ανεμοδείκτης
22/09/2026 - 13:34

Oι καβαλημένοι υπουργοί του Μητσοτάκη, κατά Ντόρα

Πολιτική
22/09/2026 - 13:33

Κατρίνης: Η υποβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού πλήττει τις Ένοπλες Δυνάμεις

Εμπορεύματα
22/09/2026 - 13:31

Νέα υποχώρηση στο πετρέλαιο, ενώ η αγορά ζυγίζει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
22/09/2026 - 13:30

Τραμπ και Μαντάνι... ξανά μαζί παρά τις διαφωνίες για μεταναστευτικό και Ισραήλ

Ειδήσεις
22/09/2026 - 13:26

POLITICO: Ο Μπέρναμ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δέσμευσης για «επανένταξη στην ΕΕ»

Γρηγόρης Νικολόπουλος
22/09/2026 - 13:16

Γιατί ο Μητσοτάκης δε μειώνει τον ΦΠΑ;

Πολιτική
22/09/2026 - 13:11

Ο Δραγασάκης καλεί σε «κοινό μέτωπο» ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/09/2026 - 13:07

ΔΑΑ: Συμφωνία συνεργασίας με το Διεθνή Αερολιμένα του Κάλγκαρι (YYC)

Πολιτική
22/09/2026 - 13:03

ΠΑΣΟΚ: Οι οικογένειες δεν χρειάζονται πανηγυρισμούς επειδή «γλιτώσαμε τα χειρότερα»

Υγεία
22/09/2026 - 12:59

Σημαντικές εξελίξεις στην καταπολέμηση του καρκίνου από παγκόσμιους ηγέτες της Υγείας

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:57

Πολωνία: Κατηγορίες σε βάρος νεοναζί για σχεδιασμό επιθέσεων σε σχολείο και τζαμί

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/09/2026 - 12:50

Κβαντικός έρωτας

Πολιτική
22/09/2026 - 12:42

Απάντηση Πιερρακάκη στον Τσίπρα: Οι εύκολες εξαγγελίες απέναντι στη δύσκολη πραγματικότητα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/09/2026 - 12:36

Μυτιληναίος: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να περιμένει την ενεργειακή μετάβαση

Πολιτική
22/09/2026 - 12:36

ΠΑΣΟΚ: Την «απατεώνισσα» που οικτίρει ο Γεωργιάδης τη «διαφήμιζαν» το 2023 ως «υπερεπιστήμονα»

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:35

ΚΕΝ Θήβας: Καταγγελίες νεοσυλλέκτων για τρωκτικά, συνωστισμό και προβλήματα στην επάρκεια του φαγητού

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/09/2026 - 12:34

Tο νέο PEUGEOT 208 Turbo 100 είναι διαθέσιμο από 18.900€ στην έκδοση Style Plus

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 12:25

ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Δυναμική προώθηση της Ελλάδας στην τουριστική αγορά της Δανίας

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:25

ΕΕ-Φιλιππίνες: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 12:17

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,5% στις αφίξεις και 2% στις διανυκτερεύσεις τον Ιούλιο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:07

Ιταλία: Τι προβλέπει το «πλαφόν» για τους ξένους μαθητές στα σχολεία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:00

Τραμπ–Σι: Στο τραπέζι δασμοί, AI και κυρώσεις κατά του Ιράν

Σχόλια Αγοράς
22/09/2026 - 11:52

Χρηματιστήριο: Ήπια διόρθωση με το βλέμμα στις 2.700 μονάδες

Αυτοδιοίκηση
22/09/2026 - 11:49

Δήμος Αθηναίων: 43.300 ευρώ σε νέους από 15 έως 24 ετών

Πολιτική
22/09/2026 - 11:44

Μπακογιάννη: Υπάρχουν υπουργοί του Μητσοτάκη που κούρασαν και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ