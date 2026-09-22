ΠΑΣΟΚ: Την «απατεώνισσα» που οικτίρει ο Γεωργιάδης τη «διαφήμιζαν» το 2023 ως «υπερεπιστήμονα»

«Ο Υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης, χαρακτήρισε “απατεώνισσα”, που έκρυβε τα μηχανήματα στους ελέγχους την κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ιατρό. Είναι προφανής η προσπάθεια του να κρύψει τις ευθύνες του Υπουργείου Υγείας για το μπάχαλο που επικρατεί στον τομέα των ελέγχων και της εποπτείας των ιδιωτικών δομών υγείας», σχολίασε σήμερα (22/9) μέσω ανακοίνωσής του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ασκώντας δριμεία κριτική στον αρμόδιο υπουργό.

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη:

«Η κυβέρνηση έκανε τα στραβά μάτια, ανεχόταν και συχνά υποδαύλιζε τέτοιες συμπεριφορές. Την “απατεώνισσα” που σήμερα οικτίρει ο κ. Γεωργιάδης, “διαφήμιζαν” σε συνέδριο το 2023 ως “υπερεπιστήμονα” ο πρώην Υπουργός Υγείας και τότε Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας και ο τότε Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Στο συγκεκριμένο συνέδριο η κατηγορούμενη ιατρός κάνει ρητή αναφορά σε ένα νέο μηχάνημα «detox» του ανθρώπινου οργανισμού που έχει στην κατοχή της, εννοώντας το μηχάνημα το οποίο ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει πως έκρυβε στους ελέγχους», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και στο ίδιο φόντο συμπληρώνει ότι:

«Στο εν λόγω συνέδριο φαίνεται να ενημερώνει για την ύπαρξη αυτού του μηχανήματος τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, τον Προέδρου του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη που ήταν χορηγός του συνεδρίου και τον πρώην Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Τότε που ήταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί; Γιατί αντί να την ελέγξουν, την διαφήμιζαν; Τι σχέση είχαν;

Ο κ. Πλεύρης που ίδρυσε μαζί με τους δύο κατηγορούμενους ιατρούς σωματείο το 2012, δεν γνώριζε τι υπηρεσίες παρείχαν;

Η υποκρισία έχει και όρια. Ζητούνται άμεσα απαντήσεις», καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη.