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Χρηματιστήρια: Αυξημένη προσοχή υπό το βάρος της έντονης αντίδρασης των ενεργειακών τιμών
Αναλύσεις
11:21 - 10 Μαρ 2026

Χρηματιστήρια: Αυξημένη προσοχή υπό το βάρος της έντονης αντίδρασης των ενεργειακών τιμών

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά δέχθηκε νέο κύμα ρευστοποιήσεων τη Δευτέρα (9/3), αλλά μάζεψε σημαντικά τις απώλειες στο τέλος. Ο ΓΔ από τις 2.036,77 μον. (-4,04%) έκλεισε στις 2.102,61 μον. (- 0,94%). Ο ΔΤΡ στις 2.312,18 μον. (-1,59%), FTSE25 στις 5.335,72 (-0,99%), FTSEM στις 2.588,45 (-2,17%). Ισχυρή πίεση στο άνοιγμα και επιλεκτικές αγορές στη συνέχεια. Κύριος καταλύτης η ακραία διακύμανση του πετρελαίου (ενδοσυνεδριακή πτώση προς τα $100 από τα $119,5).Θετικά ξεχώρισαν ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, MTLN. 

Αναλυτικότερα οι εκτιμήσεις της Κύκλος Χρηματιστηριακή:

Μακροοικονομικό περιβάλλον

• Μειώσεις παραγωγής σε ΗΑΕ, Κουβέιτ, Ιράκ (–70%), force majeure στο Μπαχρέιν, αποφυγή στενών Ορμούζ.

• Οι δηλώσεις Τραμπ περί «ουσιαστικής ολοκλήρωσης του πολέμου» προκάλεσαν απότομη ανατροπή στις τιμές πετρελαίου (Brent $119 → $88, WTI $86).

• Η αγορά ερμήνευσε τις δηλώσεις ως ένδειξη ταχύτερης αποκλιμάκωσης και επαναφοράς της ναυσιπλοΐας.

• Eurogroup: αξιολόγηση επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

• Μέλη ΕΚΤ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων εντός 2026.

• Η Κομισιόν: αποθέματα πετρελαίου 90 ημερών σε όλα τα κράτη-μέλη.

• G7: χωρίς συμφωνία για αποδέσμευση αποθεμάτων. • Αναλυτές: το ενεργειακό σοκ θεωρείται πιθανό σενάριο με επιπτώσεις σε πληθωρισμό και επιτόκια.

• DFC: μηχανισμός επανασφάλισης $20 δισ. για επανεκκίνηση θαλάσσιου εμπορίου στα στενά του Ορμούζ.

Τραμπ: η λήξη του πολέμου θα αποφασιστεί από κοινού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.

• ΔΝΤ: προειδοποίηση για «νέα κανονικότητα» και πιθανά νέα σοκ. Εταιρικές εξελίξεις

• Citi: τιμή-στόχος Πειραιώς €11,85, σύσταση “buy”.

CREDIA: στόχος κέρδη >€325 εκατ., RoTE >18%, δάνεια >€14 δισ. 16/03/2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (EGM)

ΕΛΠΕ: λειτουργία 2 φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία (58 MW).

DIMAND: λειτουργικά κέρδη 2025 €39 εκατ.

ΑΛΜΥ: δάνειο EBRD €13,7 εκατ.

ΚΟΥΑΛ: έκτακτη Γ.Σ. για πρόγραμμα διάθεσης μετοχών.

• ΦΒΜΕΖΖ: τόκοι €0,8 εκατ.

• ΣΑΝΜΕΖΖ: μηδενική είσπραξη τόκων. Ημερολόγιο & αξιολογήσεις FTSE rebalancing 20/3. Αποτελέσματα 2025: 10/3 TREK – 11/3 ΣΑΡ – 12/3 ΑΡΑΙΓ, ΜΙΓ-30/04 ΕΥΔΑΠ- 15/4 ΟΛΘ ΕΛΣΤΡ (αποκοπή μερίσματος 20/8).ΕΥΔΑΠ (αποκοπή μερίσματος 21/7) ΟΛΘ (αποκοπή μερίσματος 14/5)

Διεθνές περιβάλλον

Πτώση σε Ασία, απώλειες στην Ευρώπη, μικτά πρόσημα στη Wall Street. EUR/USD 1,159. Ομόλογα: US 10ετές 4,17%, ελληνικό 10ετές 3,656%. Χρυσός $5.120, Ασήμι $85. Κίνα: ανάπτυξη 4,5%–5%, πληθωρισμός 1,3%.

• BlackRock: η αγορά τιμολογεί εβδομάδες διαταραχών και αυξημένο κίνδυνο στασιμοπληθωριστικού σοκ.

• Deutsche Bank: ιστορικές κινήσεις στο πετρέλαιο και επιταχυνόμενο sell-off στα risk assets, θυμίζοντας το 2022.

• JP Morgan: πιθανή διόρθωση S&P 500 έως τις 6.270 μονάδες. • Yardeni: πιθανότητα market meltdown στο 35%, melt-up στο 5%.

«Οι συνθήκες παραμένουν απαιτητικές και η μεταβλητότητα υψηλή, με τις Αγορές να κινούνται υπό το βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της έντονης αντίδρασης των ενεργειακών τιμών, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 11:27
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