Κιούσης (Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας): Προτείνουμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, κος Μιχάλης Κιούσης, σχολίασε τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι πρέπει να επιδείξει γρήγορα αντανακλαστικά.

«Βλέπουμε ότι η αγορά κινείται διεθνώς πιο ψύχραιμα. Διεθνώς είδαμε και χθες και σήμερα ότι κινούνται πτωτικά και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Πρέπει, όμως, να υπάρχουν γρήγορα αντανακλαστικά να μην ανέβουν τα άλλα προϊόντα γιατί αν ανέβουν τα άλλα προϊόντα είναι από δύσκολο ως απίθανο να πέσουν», σχολίασε αρχικά στον ρ/σ Παραπολιτικά.

Ο κ. Κιούσης σημείωσε πως «εμείς προτείνουμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να υπάρχει ένα μηχανισμός ώστε όταν έχουμε εξωγενείς παράγοντες που ανεβάζουν τόσο πολύ τις τιμές να υπάρχει ένα μηχανισμός να πέφτει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης».

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι θα αποδώσει το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την βενζίνη ήταν κατηγορηματικός:

«Όχι δεν θα αποδώσει γιατί εταιρείες και πρατήρια, μαζί με την μεταφορά, είναι περίπου το 6% της τελικής τιμής. Που να βάλει το πλαφόν όταν το 61% είναι φόροι, όταν το 31% είναι η τιμή διυλιστηρίου… Θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Αν θέλουμε να δούμε χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα μια είναι η λύση, χαμηλότερος ειδικός φόρος κατανάλωσης για όσο διαρκεί αυτή η κρίση».