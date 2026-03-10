ΕΕ: Στροφή στην πυρηνική ενέργεια εν μέσω φόβων για ενεργειακή κρίση

Ο ισχυρισμός του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τελειώσει «πολύ σύντομα» οδήγησε σε απότομη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, προσφέροντας μια ανάσα στις αγορές. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης.

Μιλώντας σε σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια που φιλοξένησε στο Παρίσι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε το μακροπρόθεσμο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στροφή σε πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως οι ανανεώσιμες πηγές και η πυρηνική ενέργεια.

«Μαζί μπορούν να αποτελέσουν τους κοινούς εγγυητές της ανεξαρτησίας, της ασφάλειας εφοδιασμού και της ανταγωνιστικότητας – εφόσον το κάνουμε σωστά – από τώρα», δήλωσε, σύμφωνα με μετάδοση του Bloomberg.

Οι αναφορές στην πυρηνική ενέργεια αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις. Επισημαίνοντας ότι μόλις το 15% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης προέρχεται σήμερα από πυρηνικές πηγές, σε σύγκριση με περίπου το ένα τρίτο το 1990, η φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση της Ευρώπης να «γυρίσει την πλάτη σε μια αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή πηγή ενέργειας με χαμηλές εκπομπές». Όπως σημείωσε, αυτή η επιλογή αποτέλεσε «στρατηγικό λάθος».

Αξιοσημείωτο είναι ότι η φον ντερ Λάιεν ήταν μέλος της γερμανικής κυβέρνησης όταν η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ ενίσχυσε την πολιτική σταδιακής εγκατάλειψης της πυρηνικής ενέργειας στη Γερμανία μετά την Πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, ανατρέποντας την αρχική πρόθεση παράτασης της λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών. Νωρίτερα σήμερα, η Μέρκελ συγκαταλέχθηκε στους πρώτους τιμώμενους με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κλείνοντας έναν κύκλο, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε εγγύηση ύψους 200 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων σε καινοτόμες πυρηνικές τεχνολογίες, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ, του βασικού μηχανισμού της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ετοιμάζει επίσης να παρουσιάσει στο Στρασβούργο ένα πακέτο επενδύσεων για καθαρή ενέργεια. Όπως έχει αναφερθεί, η εκτελεστική αρχή της ΕΕ σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα νέο επενδυτικό ταμείο που θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση των τεράστιων δαπανών που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση της Ένωσης τα επόμενα 15 χρόνια.

Σύμφωνα με προσχέδιο της Στρατηγικής Επενδύσεων για την Καθαρή Ενέργεια, το ετήσιο κόστος υπολογίζεται σε περίπου 695 δισ. ευρώ για τη δεκαετία που αρχίζει το 2031.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μεταξύ άλλων παρέχοντας την αρχική χρηματοδότηση για ένα μετοχικό Ταμείο Στρατηγικών Υποδομών που θα βοηθήσει τους διαχειριστές δικτύων ενέργειας να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους.

Άνοιγμα Μητσοτάκη στην πυρηνική ενέργεια

Με τα παραπάνω συμφωνεί και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθεί και η Ελλάδα με την πυρηνική ενέργεια.

Ανακοίνωσε συγκεκριμένα πως η Ελλάδα θα συστήσει υπουργική επιτροπή που θα εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων.

«Έχει έρθει η ώρα και για τη δική μου χώρα να εξερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά αν οι αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο. Θα ορίσουμε μια διυπουργική επιτροπή έτσι ώστε να υπάρχουν οριστικές συστάσεις προς την κυβέρνηση ως προς αυτό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.