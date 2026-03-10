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Axios: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει παγκόσμιες διαστάσεις - Στο κάδρο και η Ελλάδα
Ειδήσεις
20:42 - 10 Μαρ 2026

Axios: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει παγκόσμιες διαστάσεις - Στο κάδρο και η Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Δέκα ημέρες μετά την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας του Προέδρου Τραμπ στο Ιράν, ο πόλεμος έχει αποκτήσει παγκόσμιες διαστάσεις, αναφέρει το Axios, ενώ στην ανάλυση του εμπλέκει ενεργά - έστω και έμμεσα - και την Ελλάδα.

Τουλάχιστον 20 χώρες συμμετέχουν πλέον ενεργά — είτε εμπλέκονται σε μάχες, είτε παρέχουν κάλυψη, είτε υποστηρίζουν διακριτικά — ενώ μία διευρυνόμενη ενεργειακή κρίση πλήττει κράτη μακριά από τα μέτωπα.
Αν και δεν πρόκειται για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο, αυτός είναι ο πιο σύνθετος διεθνής πόλεμος εδώ και δεκαετίες, εμπλέκοντας περισσότερες χώρες, μεγαλύτερες δυνάμεις και πολλαπλές συγκρούσεις ταυτόχρονα, περισσότερο από οποιαδήποτε κρίση μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Εστία: Το Ιράν
Το Ιράν έχει πλήξει τουλάχιστον 10 χώρες από την έναρξη των εχθροπραξιών, στοχεύοντας βάσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, πρωτεύουσες του Περσικού Κόλπου, υποδομές πετρελαίου και περιοχές με πολιτικό πληθυσμό, επιχειρώντας να ασκήσει μέγιστη πίεση σε Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της.

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ — το στενό σημείο από όπου περνά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου — οδηγώντας σε εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των πλαστικών και των λιπασμάτων σε όλο τον κόσμο.

Το Ισραήλ μάχεται σε δύο μέτωπα — πλήττοντας το Ιράν, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τη Χεζμπολάχ στο έδαφος του Λιβάνου, όπου πάνω από 500.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί μέσα σε μία εβδομάδα.

Η Παγκόσμια διάσταση του
Ο πόλεμος έχει ξεπεράσει τα όρια της Μέσης Ανατολής, αναγκάζοντας ευρωπαϊκά στρατεύματα να εμπλακούν και το NATO να καταρρίψει ιρανικούς πυραύλους πάνω από συμμαχικό έδαφος για πρώτη φορά.

Η Γαλλία έστειλε το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο της στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ βρετανικά πολεμικά πλοία το συνόδευσαν μετά την επίθεση ιρανικής κατασκευής drone σε βρετανική βάση στην Κύπρο.

Οι Ελλάδα και Τουρκία — παραδοσιακοί αντίπαλοι στο NATO — έστειλαν επίσης δυνάμεις στην Κύπρο, όπου τα μαχητικά τους βρίσκονται αντιμέτωπα κατά μήκος της διαχωριστικής γραμμής που διχάζει το νησί εδώ και 50 χρόνια.

Ακόμη και η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι θα στείλει πυραύλους και αεροσκάφος ραντάρ για να βοηθήσει τα ΗΑΕ και άλλες χώρες του Κόλπου να υπερασπιστούν τον εαυτό τους απέναντι στο Ιράν.

Την ίδια στιγμή, ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε πλοίο του ιρανικού πολεμικού ναυτικού έξω από τις ακτές της Σρι Λάνκα — η πρώτη αμερικανική τορπιλική επιτυχία από τα τελευταία στάδια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο πόλεμος της «σκιάς» και ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων

Καθώς οι μάχες συνεχίζονται, διαδραματίζεται και ένας «σκιάς πόλεμος» μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων του κόσμου.

Η Ρωσία μοιράζεται δορυφορικές εικόνες αμερικανικών πλοίων και αεροσκαφών με το Ιράν, βοηθώντας την Τεχεράνη να στοχεύει αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post.

Η Ουκρανία, που τα τελευταία τέσσερα χρόνια υπερασπίζεται τα ίδια ιρανικής κατασκευής drones που τώρα πλήττουν τον Κόλπο, έχει στείλει ειδικούς και φτηνά αντιαεροπορικά συστήματα για να βοηθήσει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Η Κίνα, που αναμένεται να υποδεχθεί τον Τραμπ για επίσημη επίσκεψη σε λίγες εβδομάδες, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Με δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική έκθεση, η Κίνα ζητά εκεχειρία και πιέζει το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία προμηθεύεται περίπου το 40% του πετρελαίου της. Ταυτόχρονα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποδεικνύουν ότι η Κίνα μπορεί να προετοιμάζεται να παράσχει στο Ιράν χρηματοδότηση, ανταλλακτικά και εξαρτήματα πυραύλων, σύμφωνα με το CNN.

Ο πόλεμος και η ατζέντα Τραμπ

Ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει κάθε άλλη μεγάλη σύγκρουση στην ατζέντα του Τραμπ:

  • Ουκρανία: Οι ειρηνευτικές συνομιλίες που μεσολαβούσαν οι ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι αυτήν την εβδομάδα αναβλήθηκαν επ’ αόριστον λόγω του πολέμου. Η Ινδία αγοράζει ξανά ρωσικό πετρέλαιο, μετά την άρση κυρώσεων από τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
  • Γάζα: Το κύριο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ παραμένει σε αναστολή, καθώς τα κράτη του Κόλπου που είχαν δεσμευτεί να χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση της Γάζας τώρα τρέχουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους από ιρανικούς πυραύλους.
  • Ταϊβάν: Ο πόλεμος εξαντλεί τα πυραυλικά αποθέματα που οι ΗΠΑ συγκέντρωσαν για χρόνια για να αποτρέψουν ενδεχόμενη επίθεση της Κίνας στον Ειρηνικό, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για το τι θα συμβεί αν η Κίνα αποφασίσει τελικά να κινηθεί εναντίον της Ταϊβάν.
Τελευταία τροποποίηση στις 11/03/2026 - 00:01
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