Γιατί 6 στους 10 χρήστες AI και χαπιών αδυνατίσματος ρισκάρουν με επικίνδυνες αυτοδιαγνώσεις

Η διεθνής μελέτη της EY αποκαλύπτει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ψηφιακά μέσα επανακαθορίζουν τις αποφάσεις υγείας και την πρόσβαση σε θεραπείες, όπως τα φάρμακα GLP-1.

Η ραγδαία εξάπλωση της τεχνολογίας αναμορφώνει εκ θεμελίων τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες παγκοσμίως προσεγγίζουν την ευεξία, τις θεραπείες και τις διαγνωστικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεότερης παγκόσμιας μελέτης Global Consumer Health Report της EY (στην οποία συμμετείχαν 7.500 καταναλωτές από 10 χώρες), η ψηφιακή πληροφόρηση διαμορφώνει πλέον σε μεγάλο βαθμό τις διαθέσεις του κοινού.

Οι ασθενείς δεν προσέρχονται πλέον στα ιατρεία ως «λευκά χαρτιά». Αντίθετα, η πλειονότητα καταφθάνει έχοντας ήδη σχηματίσει προσωπική άποψη, επηρεασμένη από αλγόριθμους και διαδικτυακές πλατφόρμες. Ειδικότερα, το 70% των καταναλωτών στρέφεται στις μηχανές αναζήτησης για να ζητήσει ιατρικές πράξεις ή συνταγογραφήσεις, ενώ το 56% εμπιστεύεται εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για τον ίδιο σκοπό. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά αισθητά την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία επηρεάζουν το 45% του δείγματος.

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