Λαριτζανί σε Τραμπ: Ο πόλεμος δεν κερδίζεται με tweets - Απειλές για ολικό μπλακάουτ στην περιοχή

Ο επικεφαλής του Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, προειδοποίησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά του ιρανικού ηλεκτρικού δικτύου θα είχε σοβαρές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λαριτζανί τόνισε ότι «Ο Τραμπ δηλώνει ότι επιδιώκει μια γρήγορη νίκη. Αν και είναι εύκολο να ξεκινήσει κανείς έναν πόλεμο, δεν μπορεί να τον κερδίσει με μερικά tweets». Παράλληλα πρόσθεσε: «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να σας κάνουμε να μετανιώσετε για αυτό το σοβαρό λάθος υπολογισμό».

Ο Λαριτζανί προειδοποίησε συγκεκριμένα ότι σε περίπτωση που καταστραφεί το ιρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, ολόκληρη η περιοχή θα αντιμετωπίσει μπλακάουτ μέσα σε 30 λεπτά. Όπως έγραψε, «Ο Τραμπ είπε μπορούμε να εξαλείψουμε το ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν μέσα σε μία ώρα, αλλά δεν το έχουμε κάνει. Λοιπόν, αν το κάνουν, ολόκληρη η περιοχή θα βυθιστεί στο σκοτάδι σε λιγότερο από μισή ώρα και το σκοτάδι προσφέρει θαυμάσιες ευκαιρίες για την καταδίωξη Αμερικανών στρατιωτών που τρέχουν να σωθούν».