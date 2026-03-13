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Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στη Ριζούπολη
Αυτοδιοίκηση
11:39 - 13 Μαρ 2026

Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στη Ριζούπολη

Reporter.gr Newsroom
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Ένας χώρος πρασίνου 3,8 στρεμμάτων παραδόθηκε στους κατοίκους της Ριζούπολης. Την Πέμπτη 12 Μαρτίου, o Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εγκαινίασε το νέο πάρκο, στη συμβολή των οδών Πιτυούντος και Βόλβης, στη Θερμίδα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Δίνουμε ζωή σε μία έκταση που μέχρι χθες παρέμενε αναξιοποίητη. Μετά το νέο μίνι πάρκο στον Σταθμό Λαρίσης, σήμερα παραδίδουμε στους κατοίκους το νέο πάρκο της Θερμίδας. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε “πράσινες ευκαιρίες” στις γειτονιές της Αθήνας με παρεμβάσεις που βελτιώνουν το μικροκλίμα και την καθημερινότητα των πολιτών».

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος, τόνισε: «Κάθε νέος χώρος πρασίνου στην Αθήνα είναι ένα ουσιαστικό βήμα για μια βιώσιμη και φιλική πόλη. Η εικόνα εγκατάλειψης που επικρατούσε, αντικαταστάθηκε από 653 φυτά και δέντρα διαφόρων ειδών. Ο χώρος καθαρίστηκε, τα μπάζα απομακρύνθηκαν και στη θέση τους δημιουργήθηκε ένας νέος πράσινος πνεύμονας».

Η γειτονιά της Θερμίδας πρασινίζει

Οι εργασίες για το νέο πάρκο πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του νέου χώρου, φυτεύτηκαν 118 δέντρα εκ των οποίων κυπαρίσσια, γλαυκοί, πεύκα, ελιές, καλλωπιστικές ροδιές, σοφόρες, όπως και μία γαζία. Παράλληλα, φυτεύτηκαν 535 θάμνοι. Ενδεικτικά: λιγούστρα, τριανταφυλλιές, λαντάνες, βιβούρνα, λουσίντουμ, πικροδάφνες, σάλβια, κυδωνιάστρες, μαργαρίτες, δεντρολίβανα, ελαίαγνοι, δουράντες.

Στο σημείο, έχει τοποθετηθεί αστικός εξοπλισμός με:
14 παγκάκια
8 καλάθια καθαριότητας
5 πινακίδες ειδικής σήμανσης για κατοικίδια
αυτόματο πότισμα.
Οι εργασίες μεταξύ άλλων περιέλαβαν: εγκατάσταση χλοοτάπητα 560 τ.μ., επιχωμάτωση και στρώσιμο χαλικιού για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επισκεπτών, διαμόρφωση διαδρόμων με κορμοδέματα και κυβόλιθους.

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