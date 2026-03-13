Κόστα: Επικίνδυνη η απόφαση των ΗΠΑ για τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Κόστα προειδοποίησε ότι μια τέτοια μονομερής κίνηση ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η τοποθέτησή του ακολούθησε την ανακοίνωση της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της οικονομικής πίεσης προς τη Μόσχα αποτελεί βασικό παράγοντα ώστε να οδηγηθεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χαλάρωση των κυρώσεων μπορεί να αυξήσει τα έσοδα της Ρωσίας, τα οποία ενδέχεται να αξιοποιηθούν για τη συνέχιση της στρατιωτικής της δράσης.