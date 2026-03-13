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Κόστα: Επικίνδυνη η απόφαση των ΗΠΑ για τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου
Ειδήσεις
15:49 - 13 Μαρ 2026

Κόστα: Επικίνδυνη η απόφαση των ΗΠΑ για τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα εξέφρασε έντονη ανησυχία για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσουν σε προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών που αφορούν τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Κόστα προειδοποίησε ότι μια τέτοια μονομερής κίνηση ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η τοποθέτησή του ακολούθησε την ανακοίνωση της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της οικονομικής πίεσης προς τη Μόσχα αποτελεί βασικό παράγοντα ώστε να οδηγηθεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χαλάρωση των κυρώσεων μπορεί να αυξήσει τα έσοδα της Ρωσίας, τα οποία ενδέχεται να αξιοποιηθούν για τη συνέχιση της στρατιωτικής της δράσης.

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