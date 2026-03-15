Γάζα: Οκτώ Παλαιστίνιοι αστυνομικοί νεκροί ύστερα από ισραηλινό πλήγμα

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νοσοκομείο al-Aqsa στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ, «οκτώ μάρτυρες μεταφέρθηκαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα μετά από επίθεση εναντίον αστυνομικού περιπολικού στην πόλη Αλ-Ζαουάιντα», η οποία βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.
Το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας, το οποίο τελεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς, επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών, διευκρινίζοντας ότι όλα τα θύματα ήταν μέλη της αστυνομίας. Μεταξύ αυτών ήταν και ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, συνταγματάρχης Ιγιάντ Αμπού Γιουσντέφ.