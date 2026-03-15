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Ράιτ (ΥΠΕΝ ΗΠΑ): Η σύγκρουση με το Ιράν θα ολοκληρωθεί στις επόμενες βδομάδες
Ειδήσεις
18:01 - 15 Μαρ 2026

Ράιτ (ΥΠΕΝ ΗΠΑ): Η σύγκρουση με το Ιράν θα ολοκληρωθεί στις επόμενες βδομάδες

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρις Ράιτ, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.    

Όπως ανέφερε, μετά το τέλος των εχθροπραξιών εκτιμάται ότι θα υπάρξει αποκατάσταση στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, γεγονός που θα οδηγήσει και σε αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.

Πιο συγκεκριμένα μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο Ράιτ σημείωσε ότι θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως ο πόλεμος θα τερματιστεί μέσα στο επόμενο διάστημα των λίγων εβδομάδων, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό να συμβεί ακόμη νωρίτερα. Παράλληλα, τόνισε ότι με τη λήξη της σύγκρουσης αναμένεται να βελτιωθεί ο εφοδιασμός στην αγορά ενέργειας και να καταγραφεί πτώση στις τιμές.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/03/2026 - 23:49
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