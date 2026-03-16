ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κάλας: Εξετάζεται αποστολή της «Ασπίδες» στο Στενό του Ορμούζ για την προστασία της ναυσιπλοΐας
Ειδήσεις
11:26 - 16 Μαρ 2026

Κάλας: Εξετάζεται αποστολή της «Ασπίδες» στο Στενό του Ορμούζ για την προστασία της ναυσιπλοΐας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να εξετάσουν σήμερα το ενδεχόμενο αξιοποίησης της αποστολής «Ασπίδες» στο Στενό του Ορμούζ, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Την πληροφορία αυτή γνωστοποίησε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση των ΥΠΕΞ της ΕΕ στις Βρυξέλλες, η Κάλας υπογράμμισε ότι η διατήρηση ανοιχτού του Στενού του Ορμούζ αποτελεί σημαντικό συμφέρον για την Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, εξετάζονται πιθανά μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η ΕΕ.

Μεταξύ των επιλογών που συζητούνται είναι η επέκταση της αποστολής Ασπίδες, η οποία σήμερα επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σχέδιο, θα πρέπει πρώτα να τροποποιηθεί η υφιστάμενη εντολή της αποστολής. Η επιχείρηση είχε αρχικά δημιουργηθεί για την προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι θεωρούνται σύμμαχοι του Ιράν.

«Θα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη προκειμένου να διαπιστώσουμε αν είναι εφικτή η αλλαγή της εντολής της αποστολής», δήλωσε η Κάλας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το βασικό ερώτημα παραμένει κατά πόσο οι χώρες της ΕΕ είναι διατεθειμένες να αξιοποιήσουν πρακτικά αυτή τη δυνατότητα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο
Ειδήσεις

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια

Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ
Ειδήσεις

Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ

Η Τουρκία αντιδρά στη «σκληρή» έκθεση της ΕΕ με αιχμές για «πολιτική σκοπιμότητα»
Ειδήσεις

Η Τουρκία αντιδρά στη «σκληρή» έκθεση της ΕΕ με αιχμές για «πολιτική σκοπιμότητα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ