Κάλας: Εξετάζεται αποστολή της «Ασπίδες» στο Στενό του Ορμούζ για την προστασία της ναυσιπλοΐας

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση των ΥΠΕΞ της ΕΕ στις Βρυξέλλες, η Κάλας υπογράμμισε ότι η διατήρηση ανοιχτού του Στενού του Ορμούζ αποτελεί σημαντικό συμφέρον για την Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, εξετάζονται πιθανά μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η ΕΕ.
Μεταξύ των επιλογών που συζητούνται είναι η επέκταση της αποστολής Ασπίδες, η οποία σήμερα επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σχέδιο, θα πρέπει πρώτα να τροποποιηθεί η υφιστάμενη εντολή της αποστολής. Η επιχείρηση είχε αρχικά δημιουργηθεί για την προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι θεωρούνται σύμμαχοι του Ιράν.
«Θα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη προκειμένου να διαπιστώσουμε αν είναι εφικτή η αλλαγή της εντολής της αποστολής», δήλωσε η Κάλας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το βασικό ερώτημα παραμένει κατά πόσο οι χώρες της ΕΕ είναι διατεθειμένες να αξιοποιήσουν πρακτικά αυτή τη δυνατότητα.