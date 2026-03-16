Κάλας: Εξετάζεται αποστολή της «Ασπίδες» στο Στενό του Ορμούζ για την προστασία της ναυσιπλοΐας

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να εξετάσουν σήμερα το ενδεχόμενο αξιοποίησης της αποστολής «Ασπίδες» στο Στενό του Ορμούζ, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Την πληροφορία αυτή γνωστοποίησε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση των ΥΠΕΞ της ΕΕ στις Βρυξέλλες, η Κάλας υπογράμμισε ότι η διατήρηση ανοιχτού του Στενού του Ορμούζ αποτελεί σημαντικό συμφέρον για την Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, εξετάζονται πιθανά μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η ΕΕ.

Μεταξύ των επιλογών που συζητούνται είναι η επέκταση της αποστολής Ασπίδες, η οποία σήμερα επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σχέδιο, θα πρέπει πρώτα να τροποποιηθεί η υφιστάμενη εντολή της αποστολής. Η επιχείρηση είχε αρχικά δημιουργηθεί για την προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι θεωρούνται σύμμαχοι του Ιράν.

«Θα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη προκειμένου να διαπιστώσουμε αν είναι εφικτή η αλλαγή της εντολής της αποστολής», δήλωσε η Κάλας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το βασικό ερώτημα παραμένει κατά πόσο οι χώρες της ΕΕ είναι διατεθειμένες να αξιοποιήσουν πρακτικά αυτή τη δυνατότητα.