Ντε Βέβερ (πρωθυπουργός Βελγίου): Η ΕΕ πρέπει να επαναπροσεγγίσει τη Ρωσία για φθηνή ενέργεια

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία ώστε να εξασφαλίσει ξανά πρόσβαση σε φθηνότερη ενέργεια υποστήριξε ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ, διατυπώνοντας μια θέση που έρχεται σε αντίθεση με τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ισχυρή στήριξη προς την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

Σε συνέντευξή του στη βελγική οικονομική εφημερίδα L' Echo, ο Φλαμανδός εθνικιστής πολιτικός υποστήριξε ότι η Ευρώπη οφείλει να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία, επικαλούμενος το αυξημένο ενεργειακό κόστος. «Πρέπει να εξομαλύνουμε τις σχέσεις με τη Ρωσία και να ανακτήσουμε την πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια. Είναι απλή κοινή λογική», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ντε Βέβερ, ο οποίος στο παρελθόν έχει εκφράσει επιφυλάξεις για το εύρος της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, σημείωσε ακόμη ότι αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες συμμερίζονται ιδιωτικά αυτή τη θέση, χωρίς όμως να την εκφράζουν δημόσια. «Κατ’ ιδίαν συμφωνούν πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες, αλλά κανείς δεν το λέει ανοιχτά. Η σύγκρουση πρέπει να τερματιστεί προς όφελος της Ευρώπης, χωρίς να είμαστε αφελείς απέναντι στον Βλάντιμιρ Πούτιν», ανέφερε.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η European Union έχει διαθέσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, ενώ παράλληλα έχει επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις στη Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει δραστικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, που μέχρι τότε αποτελούσαν βασικό ενεργειακό πυλώνα της ηπείρου.

Την ίδια στιγμή, η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή έχει επαναφέρει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια και την ανάγκη περιορισμού του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στη συνέντευξή του, ο Μπαρτ Ντε Βέβερ υπενθύμισε επίσης ότι το προηγούμενο έτος μπλόκαρε σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υποστήριζε η Γερμανία, για τη χρήση ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στο Βέλγιο ως εγγύηση για δάνειο προς την Ουκρανία.

Όπως υποστήριξε, η στρατηγική που συνδυάζει στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο με την προσπάθεια οικονομικής πίεσης στη Μόσχα δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς πλήρη στήριξη από τις ΗΠΑ. «Αν δεν μπορούμε να πιέσουμε τον Πούτιν στέλνοντας όπλα στην Ουκρανία και δεν μπορούμε να πλήξουμε την οικονομία του χωρίς την αμερικανική υποστήριξη, τότε απομένει μόνο μία επιλογή: να επιτευχθεί συμφωνία», δήλωσε.

Αντιδράσεις στο Βέλγιο

Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό της βελγικής κυβέρνησης. Ο υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβότ, μέλος του κόμματος Les Engagés, άσκησε κριτική στις δηλώσεις του πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι η διπλωματική επικοινωνία με τη Ρωσία δεν ταυτίζεται με την εξομάλυνση των σχέσεων.

«Πρέπει να συνομιλούμε με τη Ρωσία; Ναι. Αυτό είναι η διπλωματία: να μιλάς ακόμη και με εκείνους με τους οποίους διαφωνείς», ανέφερε. «Όμως ο διάλογος δεν σημαίνει και εξομάλυνση και αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά».

Ο Μαξίμ Πρεβότ πρόσθεσε ότι η Μόσχα εξακολουθεί να απορρίπτει την ευρωπαϊκή συμμετοχή σε πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να διατηρεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις». «Όσο αυτό συνεχίζεται, η συζήτηση για εξομάλυνση στέλνει μήνυμα αδυναμίας και υπονομεύει την ευρωπαϊκή ενότητα που χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ», σημείωσε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η στάση του Βελγίου απέναντι στην Ουκρανία δεν έχει αλλάξει. «Η στήριξη του Βελγίου προς την Ουκρανία παραμένει σταθερή. Ο πρωθυπουργός δεν ζήτησε χαλάρωση των κυρώσεων και πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία αυτό δεν βρίσκεται στο τραπέζι», τόνισε.

Σχόλιο για τις δηλώσεις του Βέλγου πρωθυπουργού έκανε και ο επίτροπος Ενέργειας της Κομισιόν, Νταν Γιόργκενσεν, υπενθυμίζοντας ότι η απόφαση για διακοπή των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας έχει ήδη θεσμοθετηθεί.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αποφασίσει ότι δεν θέλουμε να εισάγουμε ρωσική ενέργεια. Πριν από τα Χριστούγεννα το μετατρέψαμε και σε νόμο», δήλωσε.

«Θα ήταν λάθος να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Στο μέλλον δεν θα εισάγουμε ούτε ένα μόριο ενέργειας από τη Ρωσία», κατέληξε.