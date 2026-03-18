Τα κράτη του Κόλπου θέλουν οι ΗΠΑ να εξουδετερώσουν το ιρανικό καθεστώς πριν τερματίσουν τον πόλεμο

Xτυπημένα από τις ιρανικές επιθέσεις και τη διαταραχή του Στενού του Ορμούζ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ορισμένα άλλα κράτη του Περσικού Κόλπου έχουν αρχίσει να θεωρούν τη θεοκρατία του Ιράν ως υπαρξιακό εχθρό. Τώρα θέλουν το καθεστώς να εξουδετερωθεί, αν όχι να διαλυθεί, όταν τελειώσει η σύγκρουση - ώστε η δοκιμασία να μην επαναληφθεί ποτέ.

Τα ΗΑΕ έχουν υποστεί το κύριο βάρος των ιρανικών επιθέσεων: Περισσότερα από 2.000 drones και πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί εναντίον της χώρας από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου.

Πάνω από το 80% αυτών στόχευαν πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου, διυλιστηρίων, αεροδρομίων, λιμανιών, ξενοδοχείων και κέντρων δεδομένων, σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΑΕ, σκοτώνοντας έξι πολίτες και τραυματίζοντας άλλους 157. Και τα έξι κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου έχουν, μέχρι στιγμής, αποφύγει να αντεπιτεθούν ανοιχτά, περιορίζοντας τον εαυτό τους στην αυτοάμυνα.

«Δεν πρόκειται για στρατιωτική ανταλλαγή. Πρόκειται για επίθεση σε ένα ειρηνικό έθνος, ένα έθνος που έχει εργαστεί επιμελώς και πολύ σκληρά για διπλωματία», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Σουλτάν αλ-Τζάμπερ, υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ.

«Οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη πολιτική διευθέτηση πρέπει να αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των απειλών, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, των δυνατοτήτων βαλλιστικών πυραύλων και του δικτύου των περιφερειακών αντιπροσώπων του», πρόσθεσε ο Τζάμπερ, ο οποίος είναι επίσης Διευθύνων Σύμβουλος του πετρελαϊκού γίγαντα ADNOC της χώρας.

Ιρανοί ηγέτες έχουν δηλώσει τις τελευταίες ημέρες ότι θα δεχτούν κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ μόνο εάν η Τεχεράνη λάβει ακλόνητες εγγυήσεις έναντι μελλοντικών επιθέσεων κατά του καθεστώτος. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης επιμείνει ότι στοχεύουν μόνο αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην περιοχή, ένας ισχυρισμός που έχει εξοργίσει τα έθνη του Κόλπου.

«Επιτρέψτε μου να το ξεκαθαρίσω. Από τότε που ξεκίνησαν οι ιρανικές επιθέσεις στο Κατάρ, οι απειλές και οι επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους δεν έχουν σταματήσει», δήλωσε ο Ματζέντ αλ Ανσάρι, σύμβουλος του πρωθυπουργού του Κατάρ. Οι ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν θύματα αμάχων και στα έξι κράτη του Κόλπου, ένας απολογισμός που θα ήταν πολύ μεγαλύτερος αν δεν διέθεταν εξελιγμένες αμερικανικής κατασκευής αεράμυνες.

Δεδομένης της αδιάκριτης φύσης αυτών των ιρανικών μπαράζ και της προθυμίας που έδειξε η Τεχεράνη να σκορπίσει θάνατο και καταστροφή στους γείτονές της, ένας άλλος ανώτερος αξιωματούχος του Κόλπου δήλωσε ότι το μόνο αποδεκτό αποτέλεσμα του πολέμου θα ήταν ένα Ιράν τόσο αμυνμένο και εξασθενημένο που δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να θέσει σε κίνδυνο τους γείτονές του.

Προς το παρόν, παρά τους μαζικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της αεροπορικής δύναμης και του ναυτικού του Ιράν και σκότωσαν τη Δευτέρα τον κορυφαίο επιζώντα ηγέτη ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, το ιρανικό καθεστώς συνεχίζει να προκαλεί πόνο στους γείτονές του. Αυτή την εβδομάδα, προκάλεσε προβλήματα στις πτήσεις στο Ντουμπάι μετά την πυρκαγιά στην αποθήκη καυσίμων του κύριου διεθνούς αεροδρομίου της πόλης, που κάποτε ήταν από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο - ένα πλήγμα για την προσεκτικά καλλιεργημένη εικόνα των ΗΑΕ ως ασφαλούς και λαμπερού παγκόσμιου τουριστικού προορισμού.

Στενό του Ορμούζ

Η απόφαση του Ιράν να διαταράξει το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνούσε το 35% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και το 20% του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου, αποτελεί επίθεση σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο στα κράτη του Κόλπου, και θα πλήξει ιδιαίτερα σκληρά τα έθνη χαμηλού εισοδήματος, πρόσθεσε ο Τζάμπερ των ΗΑΕ.

«Παίρνοντας όμηρο το Ορμούζ, το Ιράν διαπράττει παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο», είπε. «Πρόκειται για ένα παγκόσμιο οικονομικό ζήτημα. Δεν είναι περιφερειακό πρόβλημα. Η αναστάτωση θα αυξήσει τον πληθωρισμό, θα επιβραδύνει τις οικονομίες, θα επηρεάσει την καθημερινή ζωή. Οι οικογένειες θα καταλήξουν να πληρώνουν περισσότερα για τρόφιμα».

Το να αφήσουμε το Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ μόλις σιγήσουν τα όπλα θα ήταν καταστροφή για τα κράτη του Κόλπου, δήλωσε ο Muhanad Seloom, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ντόχα στο Κατάρ.

«Το ιρανικό καθεστώς έχει ξεπεράσει κάθε κόκκινη γραμμή», είπε. «Τώρα είναι προς το συμφέρον όλων, και αυτό περιλαμβάνει τις χώρες του Κόλπου, να ολοκληρώσουν οι ΗΠΑ τη δουλειά. Φανταστείτε να σταματήσει τώρα ο πόλεμος και το Ιράν να κηρύξει νίκη λέγοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ηττηθεί; Το Ιράν θα κρατούσε ολόκληρη την περιοχή όμηρο και κάθε φορά που το Ιράν θα βρισκόταν υπό πίεση, θα χτυπούσε τις χώρες του Κόλπου - επειδή αυτό το ταμπού έχει σπάσει και το χτύπημα σε αυτές λειτούργησε».

Το πώς θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα ιδιαίτερα επίμαχο ζήτημα. Ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκε με αποχές της Ρωσίας και της Κίνας την περασμένη εβδομάδα, χαρακτήρισε την ιρανική απόφραξη της πλωτής οδού ως «σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια». Αλλά, στην εποχή των drones και των φορητών πυραύλων κατά πλοίων, η επαναλειτουργία του Στενού για τη διεθνή κυκλοφορία με τη βία θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη στο άμεσο μέλλον - ακόμη και για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, λένε στρατιωτικοί αναλυτές.

Ορισμένοι αξιωματούχοι στον Κόλπο πιστεύουν ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο το ιρανικό καθεστώς θα μπορούσε να αναγκαστεί να ανοίξει ξανά το Ορμούζ θα ήταν εάν οι ΗΠΑ καταλάβουν, ή φαίνονται έτοιμοι να καταλάβουν, το ιρανικό νησί Kharg στον Κόλπο, μέσω του οποίου ρέει περισσότερο από το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ήδη διατάξει μια Μονάδα Πεζοναυτών, μια δύναμη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μια τέτοια επιχείρηση, να πλεύσει στη Μέση Ανατολή από την Ασία. Αυτή τη στιγμή απέχει περισσότερο από μια εβδομάδα.

Ενώ οι υποδομές εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν στο Kharg και αλλού έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτες μέχρι στιγμής, ακόμη και μετά τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα στο νησί, ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έβαλαν φωτιά σε διυλιστήρια πετρελαίου, τερματικούς σταθμούς εξαγωγής, λιμάνια, εγκαταστάσεις LNG και πετρελαιοπηγές στις έξι μοναρχίες του Κόλπου. Η ADNOC με έδρα το Άμπου Ντάμπι, μία από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, αναγκάστηκε να κλείσει ορισμένες υπεράκτιες δραστηριότητες λόγω του πολέμου. Το Ιράν έχει επίσης επανειλημμένα χτυπήσει το λιμάνι της Φουτζέιρα στην Αραβική Θάλασσα, το οποίο τα ΗΑΕ χρησιμοποιούν για την εξαγωγή πετρελαίου παρακάμπτοντας το Ορμούζ.

«Οι δραστηριότητές μας έχουν επηρεαστεί και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μετριάσουμε την κατάσταση καθώς αξιολογούμε, τοποθεσία προς τοποθεσία, προϊόν προς προϊόν και αποστολή προς αποστολή. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε ως υπεύθυνος, αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας στον κόσμο», δήλωσε ο Τζάμπερ.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύγκρουση, «θα είμαστε σε θέση να αναστρέψουμε γρήγορα και να αυξήσουμε την παραγωγή μας για να επιστρέψουμε και να φτάσουμε στις δυνατότητές μας», πρόσθεσε. «Η βάναυση ιρανική επιθετικότητα δεν θα μας συντρίψει».