Πιέσεις στην ιαπωνική βιομηχανία από περιορισμούς της Κίνας στις σπάνιες γαίες

Η ιαπωνική βιομηχανία αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις, καθώς οι περιορισμοί της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών αυξάνουν το κόστος παραγωγής και δυσχεραίνουν τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις.

Ο Κάταχιρο Γιασουκότσι, επικεφαλής της ένωσης εργαζομένων στη μεταποίηση της Ιαπωνίας (JAM), τόνισε ότι η προμήθεια σπάνιων γαιών από την Κίνα έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη, ακόμη και για υλικά που δεν υπόκεινται επισήμως σε περιορισμούς. «Το κόστος προμηθειών έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί για τις εγχώριες επιχειρήσεις και δεν ήταν εφικτό να μετακυλιστεί στους πελάτες», δήλωσε ο Γιασουκότσι, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη πίεση στα περιθώρια κέρδους κυρίως των μικρότερων επιχειρήσεων.

Οι σπάνιες γαίες είναι κρίσιμες πρώτες ύλες για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, κινητών τηλεφώνων και αμυντικού εξοπλισμού, καθιστώντας την εξάρτηση από την Κίνα ιδιαίτερα ευαίσθητη. Το Πεκίνο επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές από το 2025, στο πλαίσιο της εμπορικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ, με τις εντάσεις να κλιμακώνονται μετά από δηλώσεις της ιαπωνικής κυβέρνησης για πιθανή εμπλοκή σε σύγκρουση γύρω από την Ταϊβάν. Οι κινήσεις της κινεζικής πλευράς περιελάμβαναν προειδοποιήσεις ότι οι προμήθειες προς την Ιαπωνία θα υπόκεινται σε αυστηρότερο έλεγχο. Ο Γιασουκότσι επισήμανε ότι τα προβλήματα στην προμήθεια εντάθηκαν μετά τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις της Ιαπωνίας.

Παρά τις δυσκολίες, οι πρόσφατες μισθολογικές διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε αυξήσεις κοντά στα περσινά επίπεδα, με μέση άνοδο περίπου 5,7%, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του JAM την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026. Ωστόσο, οι μικρότερες επιχειρήσεις αναμένεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες πιέσεις στο επόμενο διάστημα, καθώς διαθέτουν περιορισμένα περιθώρια απορρόφησης του αυξημένου κόστους.

Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν φτάνουν ήδη στην Ιαπωνία, με τις τιμές της βενζίνης να εκτοξεύονται σε επίπεδα ρεκόρ αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας ανησυχία σε πολλούς εισαγωγείς στη χώρα.