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ΗΠΑ: Εξετάζουν άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο για να συγκρατήσουν τις τιμές εν μέσω πολέμου
Ειδήσεις
17:57 - 19 Μαρ 2026

ΗΠΑ: Εξετάζουν άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο για να συγκρατήσουν τις τιμές εν μέσω πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ  εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής άρσης των κυρώσεων σε ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη εν πλω, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εκτίναξη των τιμών ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με μετάδοση του Politico, το μέτρο θα μπορούσε να απελευθερώσει έως και 140 εκατομμύρια βαρέλια στην παγκόσμια αγορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κίνηση αυτή θα λειτουργούσε ως βραχυπρόθεσμος μηχανισμός σταθεροποίησης των τιμών για τις επόμενες 10 έως 14 ημέρες, αξιοποιώντας ουσιαστικά ιρανικά αποθέματα «εναντίον του ίδιου του Ιράν». Πρόκειται για έναν από τους πολλούς μοχλούς που εξετάζει η Ουάσινγκτον, καθώς οι επιθέσεις της Τεχεράνης έχουν πλήξει σοβαρά τη λειτουργία του Strait of Hormuz, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει 172 εκατομμύρια βαρέλια από το Strategic Petroleum Reserve (SPR), ενώ εξετάζεται και νέα απελευθέρωση, που θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 100 εκατομμύρια βαρέλια. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες από στρατιωτικούς συμβούλους για υπερβολική απομείωση των αποθεμάτων, προτείνοντας πιο περιορισμένη παρέμβαση.

Το International Energy Agency ανέφερε ότι οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών έχουν μειωθεί δραματικά, από περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς στην ιστορία. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Η Ουάσινγκτον καλεί τους συμμάχους της να συμβάλουν στην ασφάλεια της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα διαμηνύει ότι διαθέτει επαρκή εργαλεία για να παρέμβει μονομερώς στις αγορές και να συγκρατήσει τις τιμές ενέργειας.

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