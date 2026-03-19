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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 30 Μαρτίου η καταβολή τόκων €8,09 εκατ. για το ΚΟΔ
Ανακοινώσεις
17:38 - 19 Μαρ 2026

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 30 Μαρτίου η καταβολή τόκων €8,09 εκατ. για το ΚΟΔ

Reporter.gr Newsroom
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H Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 ορίστηκε ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων τόκου για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την καταβολή των τόκων ύψους 8,09 εκατ. ευρώ να πραγματοποιείται στις 30 Μαρτίου μέσω της ATHEXCSD.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τους όρους του από 29 Σεπτεμβρίου 2025 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 1 η Περίοδο Εκτοκισμού από 29.09.2025 έως 30.03.2026 είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 1 ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω 1 η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 8.088.888,89 €, ήτοι ποσό 16,1777777777 € ανά ομολογία το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,20% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 500.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.»

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο

Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 17:40
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