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Lavipharm: Διπλασιασμός των καθαρών κερδών και άλμα 48,9% στα EBITDA το 2025
Ανακοινώσεις
17:36 - 19 Μαρ 2026

Lavipharm: Διπλασιασμός των καθαρών κερδών και άλμα  48,9% στα EBITDA το 2025  

Reporter.gr Newsroom
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Η Lavipharm A.E. ενημέρωσε την Πέμπτη (19/3) το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη για τη χρήση 2025.

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις από συνεχιζόμενη δραστηριότητα, προ Rebate & Clawback, ανήλθαν σε Ευρώ 70,03 εκατ. για τη χρήση 2025, έναντι Ευρώ 61,01 εκατ. κατά τη χρήση 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,8%.

Το μικτό κέρδος ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 30,31 εκατ. , έναντι Ευρώ 25,08 εκατ. το 2024 σημειώνοντας αύξηση κατά 20,8%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 2,17 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα προσαρμοσμένα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 15,47 εκατ., έναντι Ευρώ 10,39 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο 48,9%.

Τα προσαρμοσμένα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 14,52 εκατ., έναντι Ευρώ 9,96 εκατ. το 2024, σημειώνοντας ισχυρή αύξηση 45,8%.

Σημειώνεται ότι τα EBITDA του Ομίλου επιβαρύνθηκαν κατά Ευρώ 0,97 εκατ. στη χρήση 2025, λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2, που αφορά τη λογιστική απεικόνιση της αποτίμησης των προγραμμάτων επιβράβευσης εργαζομένων (Stock Option Plan και Stock Award Plan) του Ομίλου. Το συγκεκριμένο ποσό, λόγω της φύσης του, ενώ επηρεάζει, όπως αναφέρθηκε τα οικονομικά αποτελέσματα, δεν απαιτεί ταμειακή εκροή από τον Όμιλο. Το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2024 ανερχόταν σε Ευρώ 1,36 εκατ.

Τα Ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 9,35 εκατ., σε σύγκριση με Ευρώ 5,54 εκατ. κατά το 2024, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 68,8%.

Τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 7,5 εκατ., έναντι Ευρώ 3,6 εκατ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση 108,2%.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 5,99 εκατ., έναντι Ευρώ 8,98 εκατ. στη χρήση 2024. H μείωση αυτή οφείλεται στην αναγνώριση εσόδου από αναβαλλόμενη φορολογία ύψους Ευρώ 6,3 εκατ. το 2024, το οποίο προέκυψε από την εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας LAS AE. Εξαιρώντας το έκτακτο αυτό έσοδο φόρου από το έτος 2024 τα καθαρά κέρδη της χρήσης εκείνης θα ανέρχονταν σε Ευρώ 2,68 εκατ., ενώ το συγκρίσιμο ποσοστό μεταβολής θα διαμορφωνόταν σε αύξηση 123,2%.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm στις 31/12/2025 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 26,57 εκατ. , έναντι Ευρώ 28,23 εκατ. στις 31/12/2024.

«Το 2025 αποτέλεσε μια εξαιρετική χρονιά για τη Lavipharm, με ισχυρή αύξηση των πωλήσεων και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη στρατηγική μας και αναδεικνύουν τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα», δήλωσε ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Lavipharm.

«Η επίδοσή μας είναι άμεσο αποτέλεσμα της πειθαρχημένης υλοποίησης και της δέσμευσης των ανθρώπων μας. Με σαφή στρατηγική και ισχυρές βάσεις, είμαστε σε θέση να επιταχύνουμε την ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία», πρόσθεσε.

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