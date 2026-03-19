Αμερικανικό F-35 χτυπήθηκε (για πρώτη φορά) από ιρανικά πυρά και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση

Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Μέση Ανατολή την Πέμπτη (19/3), αφού χτυπήθηκε από ιρανικά πυρά, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε, σύμφωνα με το CNN, ότι το stealth αεροσκάφος πέμπτης γενιάς «πετούσε σε αποστολή μάχης πάνω από το Ιράν» όταν αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Ο Χόκινς είπε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χτυπά όπως όλα δείχνουν αμερικανικό αεροσκάφος στον πόλεμο που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ χρησιμοποιούν F-35 στη σύγκρουση. Το αεροσκάφος κοστίζει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.