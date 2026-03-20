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Προειδοποίηση Χούθι στις ΗΠΑ για αντίποινα αν εμπλακούν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Ειδήσεις
10:10 - 20 Μαρ 2026

Προειδοποίηση Χούθι στις ΗΠΑ για αντίποινα αν εμπλακούν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέε, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα προκαλέσει άμεση αντίδραση από την πλευρά της Υεμένης.

Όπως δήλωσε, οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα να στοχεύσουν αμερικανικά συμφέροντα στην Ερυθρά Θάλασσα, σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον εμπλακεί σε επιθετικές ενέργειες κατά της Τεχεράνης.

Στην τοποθέτησή του, χαρακτήρισε την παρούσα περιφερειακή ένταση ως «αγώνα που αφορά ολόκληρη την Ούμα», υπογραμμίζοντας ότι η Υεμένη -με τον λαό της, την ηγεσία και τις στρατιωτικές της δυνάμεις- θα στηρίξει κάθε αραβικό ή ισλαμικό κράτος που αντιμετωπίζει, όπως ανέφερε, «σιωνιστική επιθετικότητα».

Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξη της Σαναά προς τη Γάζα, τονίζοντας ότι η Υεμένη δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον παλαιστινιακό λαό.

Συνοψίζοντας το μήνυμά του, επεσήμανε:
«Η σύγκρουση αυτή αφορά ολόκληρη την Ούμα» και «η Υεμένη θα σταθεί στο πλευρό όσων δέχονται επιθέσεις», ενώ κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή κατά του Ιράν θα οδηγήσει σε άμεσες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών ναυτικών στόχων στην Ερυθρά Θάλασσα.
Τέλος, υπογράμμισε: «Δεν θα εγκαταλείψουμε τους αδελφούς μας στη Λωρίδα της Γάζας».

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