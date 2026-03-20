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Πράσινο φως από το Λονδίνο για αμερικανικές επιχειρήσεις κατά Ιράν από βρετανικές βάσεις
Ειδήσεις
21:16 - 20 Μαρ 2026

Πράσινο φως από το Λονδίνο για αμερικανικές επιχειρήσεις κατά Ιράν από βρετανικές βάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Βρετανία ενέκρινε την αξιοποίηση των στρατιωτικών του βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Αρχικά, η Ντάουνινγκ Στριτ είχε επιτρέψει τη χρήση των βάσεων αποκλειστικά για επιχειρήσεις αποτροπής, με στόχο να αποφεύγονται πιθανές ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν βρετανικά συμφέροντα ή ανθρώπινες ζωές.

Ωστόσο, κατά τη σημερινή σύσκεψη, οι αρμόδιοι υπουργοί συμφώνησαν στη διεύρυνση του πλαισίου χρήσης των βάσεων, ώστε να καλύπτει πλέον και δράσεις προστασίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η βασική στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει αμετάβλητη, διευκρινίζοντας πως οι νέες δυνατότητες αφορούν «αμυντικού χαρακτήρα επιχειρήσεις των ΗΠΑ», με στόχο μέσα που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά πλοίων στην περιοχή.

Παράλληλα, οι υπουργοί επεσήμαναν την επιτακτική ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και ταχεία διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης.

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