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Reuters: Οι ΗΠΑ στέλνουν ενισχύσεις στη Μέση Ανατολή με ανάπτυξη πεζοναυτών και πολεμικών πλοίων
Ειδήσεις
16:53 - 20 Μαρ 2026

Reuters: Οι ΗΠΑ στέλνουν ενισχύσεις στη Μέση Ανατολή με ανάπτυξη πεζοναυτών και πολεμικών πλοίων

Reporter.gr Newsroom
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Ο αμερικανικός στρατός αναπτύσσει χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters την Παρασκευή (20/3).         

Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του USS Boxer, μαζί με τη Μονάδα Εκστρατευτικών Πεζοναυτών (MEU) και το συνοδευτικό πολεμικό πλοίο, πραγματοποιείται την ώρα που το Reuters είχε μεταδώσει ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου, Τραμπ εξετάζει την αποστολή χιλιάδων στρατιωτών για την ενίσχυση των επιχειρήσεών της στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους την Πέμπτη (19/3) ότι δεν σκοπεύει να αναπτύξει στρατεύματα «πουθενά», ωστόσο πρόσθεσε ότι αν το έκανε, δεν θα το αποκάλυπτε στους δημοσιογράφους.

Οι πηγές, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, δεν διευκρίνισαν το ρόλο που θα έχουν οι επιπλέον δυνάμεις. Ωστόσο, ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι τα στρατεύματα αναχωρούν από τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

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