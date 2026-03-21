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ΗΠΑ: «Παγώνουν» προσωρινά οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο για να «φρενάρουν» οι τιμές
Ειδήσεις
09:59 - 21 Μαρ 2026

ΗΠΑ: «Παγώνουν» προσωρινά οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο για να «φρενάρουν» οι τιμές

Reporter.gr Newsroom
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Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε απόφαση για προσωρινή, διάρκειας 30 ημερών, αναστολή ορισμένων κυρώσεων που αφορούν το ιρανικό πετρέλαιο, με στόχο να επιτραπεί η διάθεση στην αγορά φορτίων που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία μεταφοράς, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.  

Στην ανακοίνωσή του, ο Μπέσεντ διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη άδεια που αφορά περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, σύμφωνα με το Politico.

«Ουσιαστικά, θα χρησιμοποιήσουμε τα ιρανικά βαρέλια εναντίον της Τεχεράνης για να διατηρήσουμε την τιμή του καυσίμου χαμηλή καθώς συνεχίζουμε την Επιχείρηση "Επική Οργή"», υποστήριξε.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανόδου στις τιμές της ενέργειας, καθώς το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, προκαλώντας σημαντικές αναταράξεις στις αγορές. Παράλληλα, σημαντική αύξηση σημειώνεται και στις τιμές του φυσικού αερίου, ιδιαίτερα μετά το ουσιαστικό «κλείσιμο» του Στενού του Ορμούζ, που αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τη διακίνηση ενεργειακών πόρων.

Αν και η συγκεκριμένη κίνηση θα μπορούσε αρχικά να εκληφθεί ως ένδειξη μεταβολής της αμερικανικής στάσης απέναντι στην Τεχεράνη, ο Μπέσεντ ξεκαθάρισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ασκούν τη μέγιστη πίεση στο Ιράν και στην ικανότητά του να έχει πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα της χώρας να αξιοποιήσει οικονομικά τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτές.

Τέλος, ο ίδιος επισήμανε ότι η μερική χαλάρωση των κυρώσεων ενδέχεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην αμερικανική οικονομία σε βάθος χρόνου.

«Οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη αναστάτωση τώρα θα μεταφραστεί τελικά σε μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη για τους Αμερικανούς — επειδή δεν υπάρχει ευημερία χωρίς ασφάλεια», είπε.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/03/2026 - 10:05
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