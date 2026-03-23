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ΗΠΑ: Πράκτορες του ICE σε περισσότερα από δώδεκα αεροδρόμια λόγω ελλείψεων προσωπικού
Ειδήσεις
16:33 - 23 Μαρ 2026

ΗΠΑ: Πράκτορες του ICE σε περισσότερα από δώδεκα αεροδρόμια λόγω ελλείψεων προσωπικού

Reporter.gr Newsroom
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Πράκτορες του U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) άρχισαν να αναπτύσσονται σε περισσότερα από δώδεκα αεροδρόμια των ΗΠΑ προκειμένου να συνδράμουν στους ελέγχους ασφαλείας, καθώς οι απουσίες προσωπικού των αχρεωστήτως αμειβόμενων υπαλλήλων ασφαλείας των αεροδρομίων προκάλεσαν τεράστιες καθυστερήσεις.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε την ανάπτυξη εκατοντάδων πρακτόρων ICE για να υποστηρίξουν την ασφάλεια σε αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα προσωπικού. Πράκτορες του ICE και του Homeland Security Investigations αναπτύχθηκαν σε περίπου 14 αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων τα Atlanta, JFK στη Νέα Υόρκη, LaGuardia, Newark, New Orleans, Cleveland, Pittsburgh, Phoenix και Fort Myers, σύμφωνα με αξιωματούχους και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικά το Hartsfield-Jackson του Atlanta, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο των ΗΠΑ, ενημέρωσε τους επιβάτες να φτάσουν τουλάχιστον τέσσερις ώρες νωρίτερα για τις πτήσεις τους τη Δευτέρα. Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πράκτορες του ICE να στέκονται δίπλα σε υπαλλήλους της TSA, που έλεγχαν ταυτότητες επιβατών.

Προς το παρόν, το προσωπικό του ICE δεν θα αναπτυχθεί σε περιοχές πίσω από τους ελέγχους ασφαλείας των αεροδρομίων, καθώς δεν διαθέτει την ειδική άδεια που απαιτείται, όπως ανέφεραν πηγές στο Reuters.

Το Σάββατο, οι απουσίες μεταξύ των περίπου 50.000 υπαλλήλων ασφαλείας της TSA έφτασαν το 11,5%, το υψηλότερο ποσοστό από την έναρξη μερικού κλεισίματος της κυβέρνησης πριν από πέντε εβδομάδες. Σε αεροδρόμια του Houston, της Νέας Υόρκης και του Atlanta, πάνω από το ένα τρίτο των υπαλλήλων της TSA δήλωσαν άρρωστοι ή απουσίαζαν για άλλους λόγους, σύμφωνα με το DHS, καθώς η διακοπή λειτουργίας άφησε δεκάδες χιλιάδες να εργάζονται χωρίς πληρωμή, ενώ Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι διαφωνούν για τον προϋπολογισμό του DHS.

Ο δήμαρχος του Atlanta, Andrew Dickens, δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν πως η ανάπτυξη των πρακτόρων ICE θα υποστηρίξει την TSA στον έλεγχο των συνωστισμών και στη διαχείριση των ουρών ασφαλείας στους εσωτερικούς τερματικούς σταθμούς, και δεν προορίζεται για τη διεξαγωγή ελέγχων μετανάστευσης.

Ανακοινώνοντας την ανάπτυξη των πρακτόρων ICE το Σάββατο, ο Πρόεδρος Donald Trump δήλωσε ότι οι δραστηριότητές τους θα περιλαμβάνουν «την άμεση σύλληψη όλων των παράνομων μεταναστών που εισήλθαν στη χώρα μας».

Οι Δημοκρατικοί έχουν μπλοκάρει τη χρηματοδότηση του DHS απαιτώντας αλλαγές στους κανόνες λειτουργίας της μετανάστευσης, μετά από περιστατικά όπου πράκτορες ICE σκότωσαν Αμερικανούς πολίτες, προκαλώντας δημόσια οργή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 400 πράκτορες της TSA έχουν παραιτηθεί από την έναρξη του τελευταίου μερικού κλεισίματος της κυβέρνησης στις 14 Φεβρουαρίου.

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