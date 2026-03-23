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Κομισιόν για Ιμάμογλου: Ανησυχία για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Τουρκία
Ειδήσεις
16:55 - 23 Μαρ 2026

Κομισιόν για Ιμάμογλου: Ανησυχία για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης στην Τουρκία.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Γκιγιόμ Μερσιέ, τόνισε ότι η συνεχιζόμενη κράτηση και η δίωξη του Ιμάμογλου, αλλά και άλλων εκλεγμένων αξιωματούχων, πολιτικών της αντιπολίτευσης, ακτιβιστών, δημοσιογράφων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, προκαλεί «αυξανόμενα ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της Τουρκίας στις δημοκρατικές αξίες».

Όπως σημείωσε ο κ. Μερσιέ, «ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ, η Τουρκία οφείλει να εφαρμόζει τα υψηλότερα δημοκρατικά πρότυπα και πρακτικές. Η διασφάλιση του πολιτικού πλουραλισμού και η ικανότητα των εκλεγμένων εκπροσώπων να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς αδικαιολόγητη παρέμβαση και φόβο καταπίεσης αποτελούν βασικά στοιχεία ενός δημοκρατικού συστήματος».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Έκθεση Διεύρυνσης 2025 για την Τουρκία, που καταγράφει «υποχώρηση όσον αφορά το κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά πρότυπα». Η Κομισιόν διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και συνεχώς προτρέπει τις τουρκικές αρχές να τηρήσουν τη νόμιμη διαδικασία και τα δημοκρατικά πρότυπα.

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