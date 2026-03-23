Τίρανα: Μολότοφ κατά του πρωθυπουργικού γραφείου - Ζητούν παραίτηση Ράμα για διαφθορά

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (22/3) στα Τίρανα, μετά από μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Δημοκρατικού Κόμματος, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και της κυβέρνησής του, εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ομάδες διαδηλωτών επιτέθηκαν με μολότοφ και πυροτεχνήματα σε αστυνομικές δυνάμεις, κυβερνητικά κτίρια και το γραφείο του πρωθυπουργού. Οι αρχές απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού, επιχειρώντας να διαλύσουν το πλήθος.

?? | Protesters threw Molotov cocktails and fireworks at Prime Minister Edi Rama's office in Tirana, the capital of Albania.



The attack occurred during an opposition protest demanding the government's resignation following serious corruption allegations against the Deputy Prime… pic.twitter.com/xXhyl5I1M1 — ʜᴇʀQʟᴇs ᴇɴɢ (@Herqles_eng) March 23, 2026

Η κυκλοφορία διακόπηκε σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή για τον έλεγχο της κατάστασης.

Η κινητοποίηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Αλβανία, με την αντιπολίτευση να εντείνει τις πιέσεις για αποχώρηση της κυβέρνησης, η οποία μέχρι στιγμής απορρίπτει τα αιτήματα.