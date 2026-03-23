ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τίρανα: Μολότοφ κατά του πρωθυπουργικού γραφείου - Ζητούν παραίτηση Ράμα για διαφθορά
Ειδήσεις
17:09 - 23 Μαρ 2026

Τίρανα: Μολότοφ κατά του πρωθυπουργικού γραφείου - Ζητούν παραίτηση Ράμα για διαφθορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (22/3) στα Τίρανα, μετά από μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Δημοκρατικού Κόμματος, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και της κυβέρνησής του, εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ομάδες διαδηλωτών επιτέθηκαν με μολότοφ και πυροτεχνήματα σε αστυνομικές δυνάμεις, κυβερνητικά κτίρια και το γραφείο του πρωθυπουργού. Οι αρχές απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού, επιχειρώντας να διαλύσουν το πλήθος.

Η κυκλοφορία διακόπηκε σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή για τον έλεγχο της κατάστασης.

Η κινητοποίηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Αλβανία, με την αντιπολίτευση να εντείνει τις πιέσεις για αποχώρηση της κυβέρνησης, η οποία μέχρι στιγμής απορρίπτει τα αιτήματα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ράμα: Υβριστική επίθεση κατά του κινήματος των «Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»
Ειδήσεις

Ράμα: Υβριστική επίθεση κατά του κινήματος των «Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

Αλβανία: Η «επανάσταση των Φλαμίνγκο» γιγαντώνεται – Ανυποχώρητος ο Ράμα
Ειδήσεις

Αλβανία: Η «επανάσταση των Φλαμίνγκο» γιγαντώνεται – Ανυποχώρητος ο Ράμα

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές
Ειδήσεις

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Αλβανία: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά των επενδύσεων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ
Ειδήσεις

Αλβανία: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά των επενδύσεων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:01

Βουλευτές των ΗΠΑ βάζουν «φρένο» στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:00

Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 20:00

Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους – Διεθνείς αποστολές εντείνουν τις έρευνες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 19:19

Ομόφωνη απόφαση του Ισραήλ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Νομίσματα
28/06/2026 - 19:00

Πώς επιχειρεί το Πεκίνο να περιορίσει την παντοδυναμία του δολαρίου

Ειδήσεις
28/06/2026 - 18:29

Καλλιθέα: Πυρκαγιά σε διώροφο κτίριο – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» η Τζάκρη – «Ευγνώμων», δηλώνει ο Κασσελάκης

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ