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Ινδία: Κλείνουν τα πρατήρια, «στεγνώνει» η αγορά καυσίμων - «Μάχη» για μια σταγόνα πετρέλαιο
Ειδήσεις
17:20 - 23 Μαρ 2026

Ινδία: Κλείνουν τα πρατήρια, «στεγνώνει» η αγορά καυσίμων - «Μάχη» για μια σταγόνα πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ινδία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις στην αγορά καυσίμων, καθώς σε αρκετές περιοχές καταγράφονται εικόνες με κλειστά πρατήρια και μεγάλες ουρές οδηγών που σπεύδουν να ανεφοδιαστούν. Αν και η κατάσταση προκαλεί ανησυχία, δεν πρόκειται για γενικευμένη έλλειψη, αλλά για τοπικές δυσλειτουργίες στην τροφοδοσία.

Σε πολιτείες όπως το Γκουτζαράτ, αρκετά βενζινάδικα έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους, καθώς οι παραδόσεις καυσίμων έχουν περιοριστεί σημαντικά, ακόμη και έως 50% σε ορισμένες περιπτώσεις. Ως αποτέλεσμα, τα αποθέματα εξαντλούνται ταχύτατα και τα πρατήρια αναγκάζονται να «κατεβάζουν ρολά» μέχρι τον επόμενο ανεφοδιασμό.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια. Η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για διαταραχές στις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου έχουν επηρεάσει την παγκόσμια αγορά, με την Ινδία –που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές– να δέχεται άμεσα τις επιπτώσεις.

Την ίδια ώρα, οι κρατικές εταιρείες καυσίμων, υπό το βάρος του αυξημένου κόστους, ζητούν πλέον προκαταβολικές πληρωμές από τους πρατηριούχους, γεγονός που δυσκολεύει ιδιαίτερα τις μικρότερες επιχειρήσεις να διατηρήσουν επαρκή αποθέματα.

Η κατάσταση επιβαρύνεται και από την αυξημένη ζήτηση, καθώς οδηγοί, υπό τον φόβο ελλείψεων, σπεύδουν μαζικά για ανεφοδιασμό. Το φαινόμενο αυτό οδηγεί σε ταχύτερη εξάντληση των διαθέσιμων ποσοτήτων, δημιουργώντας μια εικόνα «τεχνητής κρίσης».

Παρά τις δυσκολίες, οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι τα συνολικά αποθέματα καυσίμων επαρκούν και ότι τα διυλιστήρια λειτουργούν κανονικά. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην άνιση κατανομή των ποσοτήτων σε τοπικό επίπεδο.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται στην Ινδία παραπέμπει σε μια εύθραυστη ισορροπία, όπου διεθνείς πιέσεις, οικονομικοί περιορισμοί και η συμπεριφορά των καταναλωτών συνθέτουν ένα σύνθετο σκηνικό αβεβαιότητας στην αγορά καυσίμων.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 17:21
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