Χαμενεΐ σε διπλό ταμπλό: Φέρεται να συμφώνησε για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Σε μια ανατροπή που μπορεί να σηματοδοτήσει πιθανό διπλωματικό άνοιγμα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την επίσημη αδιάλλακτη στάση της Τεχεράνης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω της συνεχιζόμενης σύρραξης στη Μέση Ανατολή, με τις εντάσεις να παραμένουν υψηλές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Al Arabiya, που επικαλείται ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, «ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ και να καταλήξει σε συμφωνία, εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών».

Συνομιλίες Ουάσινγκτον – Τεχεράνης

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίες κατέληξαν σε «σημαντικά σημεία συμφωνίας». Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή και αναμένεται να συνεχιστούν σύντομα, αυξάνοντας τις πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να επιλύσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι συναντήθηκαν με Ιρανούς εκπροσώπους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με «τον πιο σεβαστό άνθρωπο και ηγέτη», προσθέτοντας ότι «στο Ιράν έχουν απομείνει κάποιοι ηγέτες».

#Iran’s new supreme leader Mojtaba Khamenei has agreed to negotiate with the #US and reach an agreement, Al Arabiya reports citing Israeli media. pic.twitter.com/VhbBLNY5de — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 24, 2026

Αντίθετη εκδοχή από ιρανικής πλευράς

Το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, ότι δεν υπήρξαν άμεσες ή έμμεσες επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσιάζοντας μια αντίθετη εικόνα όσον αφορά τη διπλωματική εμπλοκή. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) συνεχίζουν να διατηρούν σκληρή γραμμή, δείχνοντας ότι η κατάσταση παραμένει τεταμένη και οι επίσημες δηλώσεις δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την εσωτερική πολιτική δυναμική.

Απειλές των Φρουρών της Επανάστασης κατά του Ισραήλ

Σε νέα ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι εκμεταλλεύεται την τρέχουσα «συνθήκη πολέμου» για να διαπράξει «εκτεταμένα εγκλήματα κατά αμάχων» στον Λίβανο και την Παλαιστίνη. Το IRGC προειδοποίησε ότι σε περίπτωση συνέχισης των επιθετικών ενεργειών, θα εξαπολύσει «βαριές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» εναντίον ισραηλινών στόχων στο βόρειο Ισραήλ και κοντά στη Γάζα, «χωρίς αυτοσυγκράτηση», όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Η αντίφαση μεταξύ των δηλώσεων Τραμπ για θετικές συνομιλίες και της ιρανικής αμφισημίας δείχνει ότι οι εξελίξεις παραμένουν αβέβαιες, με τις αγορές και τις διεθνείς διπλωματικές πρωτοβουλίες να παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση.