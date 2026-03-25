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Σχέδιο 15 σημείων για τερματισμό του πολέμου - Οι διαμεσολαβητές θέλουν συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν μέχρι την Πέμπτη
Ειδήσεις
00:10 - 25 Μαρ 2026

Σχέδιο 15 σημείων για τερματισμό του πολέμου - Οι διαμεσολαβητές θέλουν συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν μέχρι την Πέμπτη

Reporter.gr Newsroom
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Διαμεσολαβητές από την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν πιέζουν για να κανονιστεί συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων τις επόμενες 48 ώρες, αλλά οι δύο πλευρές παραμένουν σε μεγάλη απόσταση, δήλωσαν Άραβες αξιωματούχοι και ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει τη συζήτηση. 

Το Πακιστάν προσφέρθηκε να μεσολαβήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, μια κίνηση που ενισχύθηκε από τον Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Ιράν, στο μεταξύ, ενέτεινε την επίθεσή του στη Μέση Ανατολή, χτυπώντας το Ισραήλ καθώς και το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία με νέες επιθέσεις. Αξιωματούχοι της Τεχεράνης ανησυχούν ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός μπορεί να είναι παγίδα.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, πάντως, διαβιβάσει στο Ιράν ένα σχέδιο των 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times αλλά και πηγή του πρακτορείου Reuters.

Οι όροι του σχεδίου, όπως τους μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12, φαίνεται να καλύπτουν το σύνολο των πολεμικών στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, οι κορυφαίοι συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, έχουν διαμορφώσει μια διαδικασία που προβλέπει «την κήρυξη περιόδου εκεχειρίας διάρκειας ενός μήνα, κατά την οποία οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν μια συμφωνία 15 σημείων», κατά το πρότυπο προηγούμενων συμφωνιών που είχε μεσολαβήσει η κυβέρνηση Τραμπ με τη Χαμάς στη Γάζα και με τον Λίβανο.

Το Channel 12 παραθέτει 14 από τα 15 αιτήματα και ανταλλάγματα που έχουν διαβιβάσει οι ΗΠΑ στο Ιράν, επικαλούμενο δυτική πηγή:

1. Το Ιράν πρέπει να διαλύσει τις υφιστάμενες πυρηνικές του δυνατότητες.
2. Το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων.
3. Δεν θα επιτρέπεται εμπλουτισμός ουρανίου σε ιρανικό έδαφος.
4. Το Ιράν πρέπει να παραδώσει το απόθεμα περίπου 450 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60% στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) στο προσεχές διάστημα, βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί.
5. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό πρέπει να διαλυθούν.
6. Η IAEA, ο πυρηνικός εποπτικός οργανισμός του ΟΗΕ, πρέπει να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση, διαφάνεια και δυνατότητα εποπτείας εντός του Ιράν.
7. Το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει το περιφερειακό «μοντέλο πληρεξουσίων δυνάμεων».
8. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τη χρηματοδότηση, καθοδήγηση και εξοπλισμό των περιφερειακών συμμάχων του.
9. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και να λειτουργούν ως ελεύθερος θαλάσσιος διάδρομος.
10. Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να περιοριστεί τόσο ως προς το βεληνεκές όσο και ως προς τον αριθμό πυραύλων, με συγκεκριμένα όρια να καθοριστούν σε επόμενο στάδιο.
11. Οποιαδήποτε μελλοντική χρήση πυραύλων θα επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς αυτοάμυνας.

Τα τρία ανταλλάγματα προς την Τεχεράνη

12. Το Ιράν θα λάβει πλήρη άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα.
13. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν το Ιράν στην ανάπτυξη του πολιτικού πυρηνικού του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ.
14. Ο λεγόμενος μηχανισμός «snapback», που επιτρέπει την αυτόματη επαναφορά κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ιράν, θα καταργηθεί.
Τελευταία τροποποίηση στις 25/03/2026 - 00:48
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