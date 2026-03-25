Δύο πόλεμοι «μεγαλώνουν» το χάσμα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ

Ο μεγαλύτερος φόβος των Ευρωπαίων ηγετών είναι ότι ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν θα τον οδηγήσει να εγκαταλείψει τον άλλο πόλεμο της Ουκρανίας αναφέρει το Politico, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Κυβερνήσεις στην Ευρώπη ανησυχούν έντονα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να «τιμωρήσει» τους Ευρωπαίους συμμάχους επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματά του για μεγαλύτερη στήριξη στη Μέση Ανατολή, κυρίως διακόπτοντας την εναπομείνασα αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο, σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ. Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν μια μόνιμη ρήξη στις διατλαντικές σχέσεις, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν ότι η περιορισμένη στήριξη που προσφέρουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα είναι αρκετή ώστε να κρατήσει τις ΗΠΑ δεσμευμένες στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Ο πόλεμος στο Ιράν δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή μας από τη στήριξη προς την Ουκρανία», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Οι ανησυχίες αυτές εντείνονται από τη στάση του Τραμπ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες επέκρινε έντονα τους Ευρωπαίους για την απροθυμία τους να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ — μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού από την οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και η οποία έχει ουσιαστικά μπλοκαριστεί από το Ιράν. Παράλληλα, συνέδεσε ευθέως τη συνέχιση της αμερικανικής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ με τη στάση των συμμάχων στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα φέρεται να πρότεινε στην Ουάσιγκτον μια ανταλλαγή: να σταματήσει τη διαμοίραση πληροφοριών με το Ιράν, εάν οι ΗΠΑ διακόψουν την παροχή πληροφοριών προς την Ουκρανία. Αν και οι ΗΠΑ απέρριψαν την πρόταση, το γεγονός ότι τέθηκε στο τραπέζι εντείνει τους φόβους για πιθανό «παζάρι» μεταξύ των δύο μετώπων.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, παραδέχθηκε ότι «δημιουργείται μια ρωγμή μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ», χαρακτηρίζοντάς την μια δύσκολη πραγματικότητα.

Παράλληλα, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκφράζουν ανησυχία ότι ο πόλεμος στο Ιράν απορροφά κρίσιμους πόρους, όπως πυραύλους και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, που είναι απαραίτητα για την άμυνα της Ουκρανίας. Όπως σημείωσε ένας διπλωμάτης, υπάρχει ο κίνδυνος οι ΗΠΑ να μην μπορούν να στηρίξουν ταυτόχρονα δύο πολεμικά μέτωπα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ανοιχτά την ανησυχία του, δηλώνοντας ότι έχει «πολύ κακό προαίσθημα» για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ επεσήμανε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία καθυστερούν συνεχώς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να ισορροπήσουν: από τη μία, αποφεύγουν την άμεση εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν, από την άλλη προσπαθούν να δείξουν ότι στηρίζουν τις αμερικανικές επιδιώξεις, ιδίως στο ζήτημα της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι χώρες όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνουν πρόθυμες να συμβάλουν στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας, χωρίς όμως να δεσμεύονται σε άμεση στρατιωτική δράση. Όπως σημειώνει Ευρωπαίος διπλωμάτης, «πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για διαχείριση του ίδιου του Τραμπ», καθώς «οι εντυπώσεις έχουν συχνά μεγαλύτερη σημασία από την ουσία».

Η Ευρώπη βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με μια λεπτή ισορροπία: να στηρίξει τις ΗΠΑ χωρίς να εμπλακεί σε έναν νέο πόλεμο και ταυτόχρονα να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία δεν θα εγκαταλειφθεί.