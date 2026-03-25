Σε μια εποχή κλιματικής κρίσης, ο κόσμος βυθίζεται στον πόλεμο

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Τη στιγμή που η ανθρωπότητα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μια άνευ προηγουμένου διεθνή συνεργασία για να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση, ο κόσμος διολισθαίνει όλο και πιο βαθιά στον μιλιταρισμό, την αντιπαράθεση και τον πόλεμο.

Σύμφωνα με ανάλυση του Social Europe, αυτή η διολίσθηση δεν αποτυπώνεται μόνο στις εκρηκτικά αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες, αλλά και στον ολοένα πιο επιπόλαιο τρόπο με τον οποίο πολιτικοί ηγέτες μιλούν για την καταστροφή. Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες έφτασαν το 2024 στο ιστορικό ρεκόρ των 2,718 τρισεκατομμυρίων δολαρίων — τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η φράση ότι μια επίθεση θα μπορούσε να γίνει «έτσι, για πλάκα» — είτε ειπώθηκε ως πολιτική πρόθεση είτε ως επίδειξη ισχύος — δεν είναι απλώς ανεύθυνη. Είναι ηθικά αποκρουστική. Αντανακλά μια πολιτική κουλτούρα όπου η καταστροφή μακρινών τόπων αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα — σαν οι ζωές των «άλλων» να μετρούν λιγότερο.

Ο πόλεμος ως οικολογική καταστροφή

Ο πόλεμος δεν είναι μόνο ανθρώπινη τραγωδία· είναι και περιβαλλοντική.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από έναν μόνο πόλεμο μπορούν να ισοδυναμούν με εκείνες δεκάδων χωρών. Η στρατιωτικοποίηση καταναλώνει τεράστιες ποσότητες καυσίμων, ενέργειας, χάλυβα, τσιμέντου, σπάνιων πρώτων υλών, επιστημονικού δυναμικού και δημόσιου χρήματος.

Ο φόβος, η αντιπαλότητα και η στρατιωτική απειλή υπονομεύουν ευθέως τη διεθνή συνεργασία — τη βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον.

Η βιωσιμότητα του πλανήτη και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι διεθνείς σχέσεις δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά ζητήματα. Είναι αλληλένδετα.

Ακόμη και χωρίς ενεργές συγκρούσεις, η προετοιμασία για πόλεμο απορροφά τεράστιους πόρους. Κάθε ευρώ που κατευθύνεται σε εξοπλισμούς είναι ένα ευρώ λιγότερο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντιπλημμυρικά έργα, ανθεκτική γεωργία, δημόσια υγεία και οικολογική αποκατάσταση.

Κάθε βήμα προς τη στρατιωτική κλιμάκωση είναι ένα βήμα μακριά από τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Ένας φαύλος κύκλος: κρίση και σύγκρουση

Η περιβαλλοντική κρίση δεν είναι απλώς θύμα των συγκρούσεων — τις τροφοδοτεί κιόλας.

Ξηρασίες, αποτυχίες καλλιεργειών, έλλειψη νερού, ακραία φαινόμενα και άνοδος της στάθμης της θάλασσας εντείνουν τις κοινωνικές πιέσεις, δημιουργούν ελλείψεις και οδηγούν σε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών.

Σε έναν κόσμο που λειτουργεί με όρους φόβου και ανταγωνισμού, αυτές οι πιέσεις μετατρέπονται εύκολα σε εχθρότητα, αποκλεισμό και βία.

Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: η οικολογική κατάρρευση γεννά συγκρούσεις — και οι συγκρούσεις επιταχύνουν την οικολογική κατάρρευση.

Αλληλεξάρτηση χωρίς συνεργασία

Η σύγχρονη ζωή έχει δέσει την ανθρωπότητα πιο στενά από ποτέ. Η παγκόσμια αλληλεξάρτηση δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αλλά τα τρόφιμα, την τεχνολογία, τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα — κάθε πτυχή της ζωής μας.

Κι όμως, τα όπλα μας απειλούν εκείνους από τους οποίους εξαρτόμαστε.

Καμία χώρα δεν μπορεί μόνη της να σταθεροποιήσει το κλίμα. Καμία δεν μπορεί να προστατεύσει τους ωκεανούς, τα δάση, τη βιοποικιλότητα ή τα εδάφη της Γης.

Κανένα οπλοστάσιο δεν μπορεί να προστατεύσει έναν λαό από μια καταρρέουσα κλιματική ισορροπία. Κανένα τείχος δεν μπορεί να συγκρατήσει την κατάρρευση του πλανήτη.

Μόνο η συνεργασία μπορεί.

Ηθική και πολιτική αποτυχία

Σε έναν τόσο διασυνδεδεμένο κόσμο, τίθεται ένα δύσκολο ερώτημα: ποια είναι η ηθική διαφορά ανάμεσα στη μαζική θανάτωση αθώων ανθρώπων στο εξωτερικό και στο εσωτερικό;

Γιατί το ένα βαφτίζεται «στρατηγική» ή «παράπλευρη απώλεια», ενώ το άλλο θα θεωρούνταν αδιανόητη φρικαλεότητα;

Η απόσταση δεν μειώνει την ευθύνη. Ούτε η εθνικότητα μειώνει την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Το σημερινό διεθνές σύστημα, βασισμένο στην απειλή και την ισχύ, δεν είναι απλώς ηθικά χρεοκοπημένο — είναι και βαθιά παράλογο. Πρόκειται για μια μορφή συλλογικής αυτοκαταστροφής.

Από την αντιπαλότητα στη συλλογική επιβίωση

Η πραγματική «ρεαλιστική» στάση σήμερα είναι να αναγνωρίσουμε ότι το μέλλον μας είναι κοινό και ότι η ασφάλειά μας είναι αδιαίρετη.

Η περιβαλλοντική κρίση απαιτεί μια ιστορική αλλαγή:

από την αντιπαλότητα στη συνεργασία

από την απειλή στην αλληλοϋποστήριξη

από την κυριαρχία στην κοινή ευθύνη

από την προετοιμασία για πόλεμο στην προετοιμασία για επιβίωση

Ο πλούτος που σήμερα διοχετεύεται σε όπλα πρέπει να στραφεί προς την οικολογική αποκατάσταση και τη συλλογική σωτηρία.

Κάποιοι θα το πουν ουτοπικό. Όμως το πραγματικά ουτοπικό είναι να πιστεύουμε ότι η ανθρωπότητα μπορεί να επιβιώσει από την οικολογική κατάρρευση ενώ συνεχίζει να επενδύει στον πόλεμο.

Δεν θα βρούμε τη συνεργασία που χρειάζεται για να σώσουμε τον πλανήτη, όσο συνεχίζουμε να προσπαθούμε να καταστρέψουμε ο ένας τον άλλον.