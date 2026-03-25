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Βουτιά στο επιχειρηματικό κλίμα της Γερμανίας – Οι προσδοκίες καταρρέουν εν μέσω γεωπολιτικής έντασης
Ειδήσεις
15:05 - 25 Μαρ 2026

Βουτιά στο επιχειρηματικό κλίμα της Γερμανίας – Οι προσδοκίες καταρρέουν εν μέσω γεωπολιτικής έντασης

Reporter.gr Newsroom
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Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία επιδεινώθηκε αισθητά. Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος του ifo Institute υποχώρησε τον Μάρτιο στις 86,4 μονάδες, από 88,4 μονάδες τον Φεβρουάριο, κυρίως λόγω της επιδείνωσης των προσδοκιών.

Αντίθετα, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση παρέμειναν αμετάβλητες. Η αβεβαιότητα μεταξύ των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί αισθητά, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν έχει ουσιαστικά «παγώσει» κάθε προσδοκία για ανάκαμψη, τουλάχιστον προς το παρόν.

Στη μεταποίηση, ο δείκτης υποχώρησε έπειτα από ανοδική πορεία τους προηγούμενους μήνες. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η πτώση των προσδοκιών, ενώ και η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης επιδεινώθηκε. Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο.

Στον τομέα των υπηρεσιών, το επιχειρηματικό κλίμα επιδεινώθηκε σημαντικά. Παρότι η τρέχουσα κατάσταση αξιολογείται ελαφρώς καλύτερα, οι προσδοκίες κατέρρευσαν. Ιδιαίτερα αρνητική είναι η εικόνα στον τουρισμό και στη βιομηχανία logistics.

Στο εμπόριο, ο δείκτης υποχώρησε εξαιτίας της έντονα απαισιόδοξης προοπτικής. Οι φόβοι για αύξηση του πληθωρισμού στη Γερμανία οδήγησαν σε σημαντική πτώση των προσδοκιών τόσο στο χονδρικό εμπόριο όσο και στο λιανεμπόριο. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις του κλάδου εμφανίζονται ελαφρώς πιο ικανοποιημένες από την τρέχουσα κατάσταση.

Στον κατασκευαστικό κλάδο, το επιχειρηματικό κλίμα επιδεινώθηκε σημαντικά, με τις προσδοκίες να καταγράφουν τη μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2022. Αντίθετα, η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης εμφανίζεται βελτιωμένη.

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