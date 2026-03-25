Στη ζώνη των $71.000 το Bitcoin, με τη μεταβλητότητα να επιμένει

Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 69.000 δολάρια την Τρίτη (24/3), εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, κατάφερε να ανακάμψει κατά περισσότερα από 2.000 δολάρια και πλέον διαπραγματεύεται ξανά κοντά στα 71.000 δολάρια.

Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης εμφανίζονται σχετικά στάσιμα σε ημερήσια βάση.

Μόλις πριν από λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα απορρίφθηκε στην περιοχή των 76.000 δολαρίων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια έντονη διόρθωση. Επηρεασμένο πιθανότατα τόσο από την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια όσο και από την κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, το Bitcoin υποχώρησε στα 69.000 δολάρια την περασμένη Πέμπτη.

Παρότι ανέκαμψε στα 71.000 δολάρια μέσα στο Σαββατοκύριακο, υποχώρησε εκ νέου μετά τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, ιδίως όταν άνοιξαν οι παραδοσιακές αγορές παραγώγων το βράδυ της Κυριακής. Ωστόσο, τη Δευτέρα (23/3) κατέγραψε ισχυρή άνοδο, όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι θα παγώσει κάθε στρατιωτική ενέργεια κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί κάποια μορφή συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Αξιωματούχοι του Ιράν διέψευσαν τους ισχυρισμούς αυτούς, με αποτέλεσμα το Bitcoin να υποχωρήσει εκ νέου. Χθες κατέγραψε πτώση στα 69.000 δολάρια, αλλά πλέον έχει ανακάμψει στα 71.000 δολάρια, παρά τις συνεχιζόμενες αντικρουόμενες πληροφορίες από το μέτωπο.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει επιστρέψει στα 1,425 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins διαμορφώνεται στο 56,5%, σύμφωνα με το CoinGecko.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά περίπου 20 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα και διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 2,53 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3), το Bitcoin ενισχύεται κατά 0,61% στα 71.370,22 δολάρια και το Ethereum ανεβαίνει κατά 0,54% στα 2.173,32 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το XRP ανεβαίνει κατά 0,15% στα 1,42 δολάρια, το BNB ενισχύεται κατά 1,48% στα 646,88 δολάρια και το Solana σημειώνει άλμα 1,22% στα 92,687 δολάρια.

Παράλληλα, το HYPE σημειώνει ράλι 6,29% στα 40,98 δολάρια, το LEO Token υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,03% στα 9,45 δολάρια, ενώ το XMR βυθίζεται κατά 0,38% στα 340,99 δολάρια.

Τέλος, το Litecoin κερδίζει 1,36% στα 56,41 δολάρια, το Polkadot υποχωρεί κατά 0,73% στα 1,38 δολάρια και το TRUMP καταγράφει κέρδη 2,12% στα 3,34 δολάρια.