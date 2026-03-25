ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στη ζώνη των $71.000 το Bitcoin, με τη μεταβλητότητα να επιμένει
Νομίσματα
14:46 - 25 Μαρ 2026

Στη ζώνη των $71.000 το Bitcoin, με τη μεταβλητότητα να επιμένει

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 69.000 δολάρια την Τρίτη (24/3), εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, κατάφερε να ανακάμψει κατά περισσότερα από 2.000 δολάρια και πλέον διαπραγματεύεται ξανά κοντά στα 71.000 δολάρια.

Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης εμφανίζονται σχετικά στάσιμα σε ημερήσια βάση.

Μόλις πριν από λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα απορρίφθηκε στην περιοχή των 76.000 δολαρίων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια έντονη διόρθωση. Επηρεασμένο πιθανότατα τόσο από την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια όσο και από την κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, το Bitcoin υποχώρησε στα 69.000 δολάρια την περασμένη Πέμπτη.

Παρότι ανέκαμψε στα 71.000 δολάρια μέσα στο Σαββατοκύριακο, υποχώρησε εκ νέου μετά τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, ιδίως όταν άνοιξαν οι παραδοσιακές αγορές παραγώγων το βράδυ της Κυριακής. Ωστόσο, τη Δευτέρα (23/3) κατέγραψε ισχυρή άνοδο, όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι θα παγώσει κάθε στρατιωτική ενέργεια κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί κάποια μορφή συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Αξιωματούχοι του Ιράν διέψευσαν τους ισχυρισμούς αυτούς, με αποτέλεσμα το Bitcoin να υποχωρήσει εκ νέου. Χθες κατέγραψε πτώση στα 69.000 δολάρια, αλλά πλέον έχει ανακάμψει στα 71.000 δολάρια, παρά τις συνεχιζόμενες αντικρουόμενες πληροφορίες από το μέτωπο.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει επιστρέψει στα 1,425 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins διαμορφώνεται στο 56,5%, σύμφωνα με το CoinGecko.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά περίπου 20 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα και διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 2,53 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3), το Bitcoin ενισχύεται κατά 0,61% στα 71.370,22 δολάρια και το Ethereum ανεβαίνει κατά 0,54% στα 2.173,32 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το XRP ανεβαίνει κατά 0,15% στα 1,42 δολάρια, το BNB ενισχύεται κατά 1,48% στα 646,88 δολάρια και το Solana σημειώνει άλμα 1,22% στα 92,687 δολάρια.

Παράλληλα, το HYPE σημειώνει ράλι 6,29% στα 40,98 δολάρια, το LEO Token υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,03% στα 9,45 δολάρια, ενώ το XMR βυθίζεται κατά 0,38% στα 340,99 δολάρια.

Τέλος, το Litecoin κερδίζει 1,36% στα 56,41 δολάρια, το Polkadot υποχωρεί κατά 0,73% στα 1,38 δολάρια και το TRUMP καταγράφει κέρδη 2,12% στα 3,34 δολάρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΥΔΑΠ: Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στη Νέα Πεντέλη
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΕΥΔΑΠ: Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στη Νέα Πεντέλη

Πού οδεύει η Νέα Αριστερά μετά την παραίτηση Χαρίτση;
Πολιτική

Πού οδεύει η Νέα Αριστερά μετά την παραίτηση Χαρίτση;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bitcoin: «Μάχη» για τα $60.000 εν μέσω ασθενικής θεσμικής ζήτησης
Νομίσματα

Bitcoin: «Μάχη» για τα $60.000 εν μέσω ασθενικής θεσμικής ζήτησης

«Κολλημένο» κάτω από τα $60.000 το Bitcoin – Γιατί είναι επιφυλακτικοί οι αναλυτές
Νομίσματα

«Κολλημένο» κάτω από τα $60.000 το Bitcoin – Γιατί είναι επιφυλακτικοί οι αναλυτές

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών
Εμπορεύματα

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών
Νομίσματα

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
30/06/2026 - 16:24

ΙΟΒΕ: Στα €417 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Υψηλές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Πολιτική
30/06/2026 - 16:18

Alco: Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η ΕΛΑΣ – Αλλά το 70% δηλώνει αρνητικό σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:08

Λαγκάρντ: Λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς «κραδασμούς» η ευρωπαϊκή οικονομία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 15:58

Νέο ρεκόρ στην «ψαλίδα» πλούτου: Στους 3.302 οι δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως – Η θέση της Ελλάδας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/06/2026 - 15:52

AEGEAN: Νέος κύκλος του Προγράμματος Υποτροφιών για ακόμη 40 υποψήφιους πιλότους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 15:51

Ξεκινούν σήμερα 30/6 οι πληρωμές του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Οικονομία
30/06/2026 - 15:45

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Η Ευρώπη χτίζει το μέλλον των πληρωμών με πυλώνα το ψηφιακό ευρώ

Πολιτική
30/06/2026 - 15:43

Τσουκαλάς: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρωτιά - Μόνο έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί η πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/06/2026 - 15:40

Κομισιόν: Στα €3,2 δισ. το κόστος ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Νομίσματα
30/06/2026 - 15:13

Bitcoin: «Μάχη» για τα $60.000 εν μέσω ασθενικής θεσμικής ζήτησης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 15:11

Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 14:57

Κάφουνης: Στόχος δεν είναι ο περιορισμός του εμπορίου, αλλά η διασφάλιση ισότιμων κανόνων για όλους

Magazino
30/06/2026 - 14:50

Το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου υποδέχεται την πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:46

Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Έρευνες στα ερείπια και 5 προσαγωγές (φωτό)

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:44

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση κυκλώματος με οπαδικό υπόβαθρο - 19 συλλήψεις

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:21

Άρειος Πάγος: Ορίστηκε η νέα ηγεσία - Πρόεδρος ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:05

ΠΟΥ: Σημαντική επιβάρυνση στο σύστημα υγείας της Βενεζουέλας από τους φονικούς σεισμούς

Εμπορεύματα
30/06/2026 - 13:43

Προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση του από την πανδημία οδεύει το πετρέλαιο – Στα $74 το Brent

Ειδήσεις
30/06/2026 - 13:39

ΟΗΕ: Ο Έμπολα μπορεί να κοστίσει στην Αφρική έως και $3,6 δισ.

Το σκίτσο του ΚΥΡ
30/06/2026 - 13:35

Το κυνήγι

Πολιτική
30/06/2026 - 13:20

Κικίλιας: Δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Ειδήσεις
30/06/2026 - 13:13

Ανοίγει η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Έως τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις

Πολιτική
30/06/2026 - 12:47

Παραίτηση Φάμελλου ζητά ο Πολάκης, δηλώνοντας «παρών» στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 12:46

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του τουρισμού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:42

Σήμα αποτροπής προς τη Μόσχα: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/06/2026 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,5% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία το Μάιο

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 12:25

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 4% στο λιανεμπόριο τον Απρίλιο

Οικονομία
30/06/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Πώς διαμορφώθηκαν οι δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες στο α’ τρίμηνο

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή μείωση 0,7% στα τροχαία ατυχήματα τον Απρίλιο - 35 οι νεκροί

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 12:10

Eurobank: Επίδειξη σε πραγματικό χρόνο διασυνοριακών πληρωμών μέσω UPI

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ