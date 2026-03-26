Κούβα σε ενεργειακή ασφυξία: Σχέδιο - ανάσα του ΟΗΕ με καύσιμα για να αποτραπεί η κατάρρευση

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προωθεί ένα νέο σχέδιο έκτακτης στήριξης για την Κούβα, δίνοντας έμφαση στην προμήθεια καυσίμων, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με οξεία ενεργειακή και ανθρωπιστική κρίση.

Σύμφωνα με τον συντονιστή του ΟΗΕ στην Κούβα, Φρανσίσκο Πιτσόν, το πρόγραμμα ύψους 94,1 εκατομμυρίων δολαρίων στοχεύει στη διασφάλιση της λειτουργίας κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Όπως τόνισε, η έλλειψη καυσίμων ενδέχεται να οδηγήσει σε ταχεία επιδείνωση της κατάστασης, με σοβαρές συνέπειες για τον πληθυσμό.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε σε διπλωματικούς κύκλους και διεθνείς οργανώσεις, αποτελώντας συνέχεια των παρεμβάσεων μετά τον τυφώνα Μελίσα που έπληξε τη χώρα το φθινόπωρο. Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη τις αυξανόμενες πιέσεις από την ενεργειακή κρίση, η οποία έχει ενταθεί λόγω των περιορισμών στις εισαγωγές πετρελαίου.

Κεντρικό στοιχείο της πρωτοβουλίας αποτελεί η εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας καυσίμων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διαθέσιμοι πόροι κατευθύνονται σε βασικές ανάγκες, όπως η υγεία και η ηλεκτροδότηση.

Ωστόσο, η υλοποίηση του σχεδίου αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια, καθώς μέρος του προσωπικού του ΟΗΕ αδυνατεί να επιχειρήσει στο πεδίο, ενώ δυσκολίες καταγράφονται ακόμη και στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του αεροδρομίου της Αβάνας.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η χώρα κινδυνεύει με ανθρωπιστική κατάρρευση αν δεν εξασφαλιστεί επαρκής πρόσβαση σε καύσιμα.

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι της Κούβας βιώνουν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που συχνά υπερβαίνουν τις 20 ώρες ημερησίως, ενώ πρόσφατα σημειώθηκαν και γενικευμένα μπλακ-άουτ.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο πρόεδρος της χώρας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, έχει προχωρήσει σε αυστηρά μέτρα εξοικονόμησης, συμπεριλαμβανομένης της διανομής καυσίμων με δελτίο, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κρίσης.