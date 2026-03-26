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Μαδούρο στο εδώλιο των ΗΠΑ: Αντιμετωπίζει κατηγορίες για «ναρκοτρομοκρατία» και διασυνδέσεις με το κολομβιανό FARC
Ειδήσεις
12:22 - 26 Μαρ 2026

Μαδούρο στο εδώλιο των ΗΠΑ: Αντιμετωπίζει κατηγορίες για «ναρκοτρομοκρατία» και διασυνδέσεις με το κολομβιανό FARC

Reporter.gr Newsroom
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Ο ανατραπέντας πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, επιστρέφει σε δικαστήριο των ΗΠΑ την Πέμπτη (26/3) αντιμετωπίζοντας ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της «ναρκοτρομοκρατίας», ενός νόμου που σπάνια έχει δοκιμαστεί σε δίκη και έχει περιορισμένο ιστορικό επιτυχίας.       

Πιο αναλυτικά, ο νόμος του 2006 για τη ναρκοτρομοκρατία, που θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών σε σχέση με δραστηριότητες που οι ΗΠΑ θεωρούν τρομοκρατία, έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει σε μόλις τέσσερις καταδίκες σε δίκη, - σύμφωνα με ανασκόπηση των ομοσπονδιακών δικαστικών αρχείων από το Reuters - ενώ δύο από αυτές ακυρώθηκαν αργότερα λόγω ζητημάτων αξιοπιστίας μαρτύρων.

Το μεικτό αυτό ιστορικό αναδεικνύει τη βασική πρόκληση για τους εισαγγελείς στην υπόθεση Μαδούρο: να πείσουν το σώμα ενόρκων ότι τα στοιχεία από συνεργαζόμενους μάρτυρες αποδεικνύουν αξιόπιστα τη συνειδητή σύνδεση μεταξύ των φερόμενων εγκλημάτων ναρκωτικών και της τρομοκρατίας.

«Το μάθημα από αυτές τις δύο υποθέσεις δεν είναι ότι ο νόμος περί ναρκοτρομοκρατίας είναι ανεφάρμοστος», δήλωσε ο Alamdar Hamdani, συνεργάτης στην εταιρεία δικηγόρων Bracewell και πρώην εισαγγελέας των ΗΠΑ στο Χιούστον.

«Απαιτεί ποιοτικά στοιχεία και υψηλό επίπεδο προσοχής από την πλευρά της δίωξης, χωρίς περιθώρια για θεσμικά κενά, λάθη στην ορθογραφία ονομάτων ή άκριτη αποδοχή όσων λένε οι μάρτυρές σας», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει ποιοι θα καταθέσουν εναντίον του Μαδούρο. Ωστόσο, ένας πρώην Βενεζουελάνος στρατηγός που κατηγορείται μαζί με τον Μαδούρο δήλωσε στο Reuters ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί.

Ο Μαδούρο κατηγορείται ότι βοήθησε Κολομβιανούς αντάρτες

Επισημαίνεται ότι το Κογκρέσο δημιούργησε το νόμο περί ναρκοτρομοκρατίας πριν 20 χρόνια για να στοχεύσει εμπόρους ναρκωτικών που χρηματοδοτούν δραστηριότητες που οι ΗΠΑ θεωρούν τρομοκρατία. Από τότε, 83 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Μαδούρο, έχουν κατηγορηθεί για παραβίαση του νόμου. Τριάντα ένας ομολόγησαν για ναρκοτρομοκρατία ή μικρότερες κατηγορίες, οκτώ περιμένουν δίκη και δεκάδες δεν βρίσκονται υπό κράτηση στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ανασκόπηση.

Οι ανατροπές καταδίκων δεν επηρεάζουν την υπόθεση Μαδούρο, και οι κατηγορούμενοι σε εκείνες τις υποθέσεις αντιμετώπιζαν επιπλέον κατηγορίες που δεν ακυρώθηκαν. Ο Μαδούρο αντιμετωπίζει επίσης άλλες τρεις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μαδούρο, κατηγορείται ότι ηγήθηκε μιας συνωμοσίας κατά την οποία αξιωματούχοι της κυβέρνησής του βοήθησαν στη μεταφορά κοκαΐνης μέσω της Βενεζουέλας σε συνεργασία με εμπόρους ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), που οι ΗΠΑ είχαν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση από το 1997 έως το 2021.

Ο Μαδούρο και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι έχουν αρνηθεί από την πλευρά τους οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, ισχυριζόμενοι ότι οι κατηγορίες των ΗΠΑ αποτελούν μέρος μιας ιμπεριαλιστικής συνωμοσίας εναντίον της Βενεζουέλας.

Ο νόμος ορίζει ευρεύως την τρομοκρατία

Όπως τονίζεται, η ναρκοτρομοκρατία επισύρει ελάχιστη ποινή 20 ετών, διπλάσια σε σχέση με την ελάχιστη ποινή για συνηθισμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ και οι δύο κατηγορίες μπορεί να οδηγήσουν σε ισόβια κάθειρξη. Ο νόμος ορίζει την τρομοκρατία ως προμελετημένη, πολιτικά υποκινούμενη βία κατά αμάχων.

Για να καταδικαστεί ο Μαδούρο, οι εισαγγελείς πρέπει να αποδείξουν ότι γνώριζε πως η φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών που διευκόλυνε θα αποφέρει οικονομικό όφελος σε μια ομάδα που συμμετείχε σε δραστηριότητες που οι ΗΠΑ θεωρούν τρομοκρατία, ακόμα και αν είχε και άλλους σκοπούς.

Ειδικοί νομικοί εκτιμούν ότι η υπόθεση κατά του Μαδούρο μπορεί να βασιστεί σε καταθέσεις δύο πρώην Βενεζουελάνων στρατηγών που κατηγορούνται μαζί του από το 2020: του Cliver Alcalá και του Hugo Carvajal. Και οι δύο είχαν ομολογήσει κατηγορίες σχετικές με τη συνεργασία τους με τις FARC, αλλά δεν συμφώνησαν να συνεργαστούν με τις αρχές τη στιγμή της ομολογίας τους.

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